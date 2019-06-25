醫病》靠酒助眠很糟！ 醫師教安全服用安眠藥

2019-06-25 14:01

〔記者蔡思培／台北報導〕台灣每10人就有1人受慢性失眠所苦，有些人會靠飲酒助眠，不過醫師並不建議。藥師也建議，失眠民眾應遵照醫師的指示來服用安眠藥。

台灣睡眠醫學會2017年統計顯示，台灣有超過1/4的人有失眠問題，其中慢性失眠（失眠超過1個月）的盛行率為11.3％，代表全台約1/10人口受慢性失眠所苦。北市立聯合醫院松德院區成癮防治科醫師張祜銘說，臨床上常遇到病人靠酒助眠，酒精是中樞神經抑制劑，確實可減少入睡所需時間，讓人誤以為飲酒可以幫助睡眠，但酒精助眠效果非常短暫，在飲酒後幾個小時就會出現「反彈」現象，導致整夜的睡眠多呈現「淺眠多夢」，且飲酒對於肝臟也不佳。

聯合醫院松德院區藥劑科藥師李俊達說，鎮靜安眠藥主要有解除緊張焦慮、幫助入睡安眠、肌肉鬆弛、緩解痙攣等4類藥理作用。不同的鎮靜安眠藥，在4類作用上的強弱都不同，使用後的效用也會因人而異。服藥時應配開水吞服，搭配茶、酒、咖啡或其他飲料都不合適的，如果醫師開立睡前服用，應於就寢前15到30分鐘前服藥，並立即上床，避免再從事滑手機、看書等活動。

李俊達說，醫師會依病患情況調整用藥，若欲停藥需與醫師討論，用漸進式減量來停藥，切勿自行任意停藥；突然停藥可能會出現焦慮、抽搐或反彈性失眠等症狀。他提醒民眾，按照醫師開立的劑量服用安眠藥，不要因為藥效不夠而自行加量，或擔心副作用而自行減量。如果不當且長期使用鎮靜安眠藥，易出現藥物生理依賴性，還可能造成記憶力減退、反應力下降等問題。

李俊達也提醒，鎮靜安眠藥屬第三、四級管制藥品，在醫師處方是合法使用，依管制藥品管理條例管理。但如果將未服用完的鎮靜安眠藥贈送或販賣他人，會觸犯「毒品危害防制條例」。

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