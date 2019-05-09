醫病》當失眠找上門 就醫應看這一科⋯

2019-05-09 13:32

〔記者萬于甄／台南報導〕隨著現代人生活愈來愈忙碌，每天要面對的壓力也愈來愈多，睡不著、失眠彷彿成為一種文明病，奇美醫學中心表示，據統計全台慢性失眠人口比例達2成，不過，民眾卻時常忽略睡眠問題，以為到藥局拿安眠藥就能解決，而胡亂吃藥只會讓問題越來越嚴重。

奇美醫學中心精神科主治醫師張志誠表示，診間內時常聽到患者希望戒掉安眠藥，但不吃藥就睡不著，或是睡不著時就喝酒，這代表民眾對於睡眠仍有諸多迷思，而想解決失眠問題要用正確的知識和態度來面對，並檢視造成失眠的主因，像是是否有不良的睡眠習慣、生活作息等。

張志誠提到，慢性失眠的形成原因通常不只單一因素，失眠背後的成因也有可能伴隨焦慮症、憂鬱症等，若只服用安眠藥處理失眠，是治標不治本的做法，建議有睡眠問題的民眾，應主動尋求精神科門診治療，由精神科醫師來評估睡眠、身體及用藥問題，並做進一步治療。

張志誠強調，想有效解決失眠就要從病因、環境問題、生活習慣一起處理，藥物、酒精或許短期間能幫助睡眠，但長期下來對身體都會造成傷害，想擁有良好的睡眠品質，應養成固定運動習慣，練習放鬆、重新調整生活，讓睡眠漸漸步上正軌，健康才真正得以回歸。

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