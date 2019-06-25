消失近80年 北港義民廟重現「結肉山」

2019-06-25 13:42

［記者黃淑莉／雲林報導］國定古蹟北港義民廟是全國唯一「塚廟合一」的廟宇，建廟至今230年，廟方將在29、30日舉辦「笨港義民文化季」活動，重現消失近80年的「結肉山」場景。

北港義民廟奉祀「義民公」為清朝抵抗林爽文事件殉難的108位義民及1隻義犬將軍，廟內有4座義塚，義民廟管理委員會委員吳國興指出，義民公當年保鄉衛民，現保祐鄰里平安，每年農曆5月30日祭典熱鬧滾滾。

雲林縣副縣長謝淑亞指出，今年義民廟建廟230年廟方結合文創擴大舉辦文化季活動，內容有義民爺公祈福集福、義犬將軍小神衣擲杯、義軍崛起電音派對、愛犬寶貝勇闖迷宮記等，歡迎大家一起來參加。

笨港義民文化季活動聯絡人蘇建豪表示，北港義民廟是少數奉祀福建籍助官平亂義民的廟宇，對雲林、台灣的歷史別具意義，今年特別搭起百年傳統祭祀場景「結肉山」。

蘇建豪說，百年前地方民眾為表達對義民們的敬意，祭典時準備豐富的雞、鴨、魚及豬肉，祭典結束後分送鎮民吃平安，隨著時代進步「結肉山」場景已消失近80年，今年以真空包裝的肉鬆代替重現「結肉山」。

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