高醫大、林園區公所共推地方創生 找回「林仔邊」的驕傲

2019-06-24 13:25

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄醫學大學與林園區公所今簽署地方創生計畫合作備忘錄，共同挖掘出林園農特產品及文史觀光特色，投入新技術研發，推動產業創新，吸引年輕人回鄉，找回屬於「林仔邊」的驕傲。

行政院國發會將2019年定為台灣「地方創生」元年，全力推動地方產業經濟永續發展。為找回林園區永續經營的地方特色，高醫大與林園區公所、地方發展協會、文史工作者召開多次會議，依據林園區既有產業，尋找地方特色，帶動地方產值提升及新增就業人口。

高醫大校長鐘育志表示，學校盤點林園「地、產、人」的資源優勢並確立其獨特性與核心價值，高醫大以豐富的技術研究能量、透過專業培育與輔導的模式，與林園區公所共同推動地方產業創新研發。

鐘育志說，結合高醫大藥學、香粧、生物及小港醫院等資源，期許能發揮所長，挖掘出許多林園特有的地景與產業資源。

林園區長陳興發表示，林園有山、有海、有歷史古蹟、有老街，還有道地的小吃美食，感謝高醫大與林園當地產業工作者，共同提出具體可行的實施方案，期許未來林園區能產業升級，並營造出健康生活環境。

高醫大表示，為林園區量身打造的地方創生計畫，包含產業加值及文史探索。產業加值是將林園當地特色農業（洋蔥、火龍果）、漁業（遠洋漁業、繁養殖漁業）發展精緻食品、化粧品、醫藥養生產業。

另外林園濕地公園擁有全國唯一「水母湖」，將以此打造「黃金水母一條街」優質旅遊環境。文史探索可讓民眾了解林園當地特色文化，體驗漁村生活外，還設置農漁特產行銷專區，讓林園區成為觀光休閒好地方。

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