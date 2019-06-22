新北文資再添一處！金山「金包里慈護宮」登錄為歷史建築

2019-06-22 15:15

〔記者周湘芸／新北報導〕位於新北市金山區金包里街16號的「金包里慈護宮」創於清嘉14年（1809），見證金山地區史發展，經市政府古蹟歷史建築紀念建築史蹟聚落建築群及文化景觀審議會決議登錄為歷史建築，已於17日發布公告。

「金包里慈護宮」今年2月向市府申請登錄歷史建築，經依「文化資產保存法」相關規定，邀請文資審議委員現勘，並召開市府古蹟歷史建築紀念建築史蹟聚落建築群及文化景觀審議會，委員一致認為，該建物見證金山地區史發展，且廟宇仍保有清同治12年（1873）到日治昭和年間歷次修繕的構件，包括樑柱、對聯、題刻與牌匾等，具廟宇藝術價值。

新北市文化局表示，金包里慈護宮俗稱「金包里媽祖廟」，為北海岸地區媽祖信仰中心，金包里信徒每年農曆4月都會舉行「金包里二媽回野柳媽祖洞祭典」，也於去年底登錄為新北市民俗，現廟宇正殿、三川殿登錄新北市歷史建築本體，讓慈護宮同時具備有形及無形文化資產雙重身份。

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