性平教育協會力挺教長 臉書發文：我們都是潘文忠

2019-06-18 20:15

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部長潘文忠向警政署舉報，指安定力量主席孫繼正散布關於性別平等教育的不實謠言，孫繼正赴教育部抗議抨擊潘文忠妨礙他參選且下辯論戰帖。台灣性別平等教育協會今在臉書公開發文，支持教育部舉報造成社會不安的不實謠言，維護教育工作者的努力與尊嚴，以及捍衛性別平等教育的決心，強調「我們都是潘文忠，大家一起接戰帖。」

教育部長潘文忠在6月14日行文內政部警政署，依社會秩序維護法，舉報孫繼正先生於6月8日在花蓮散布關於性別平等教育的不實謠言，目前該案已由警察機關處理調查中。教育部強調，性平教育不應淪為政治操作手段，為堅決捍衛性別平等教育。未來對於在公開場合、臉書等針對性別平等教育的造謠者，教育部仍將持續依社會秩序維護法向警方進行舉報。

孫繼正則抨擊潘文忠妨礙他參選，杜撰出莫須有的妨礙社會安寧指控一事，他深感遺憾，表示他8日在花蓮政治活動中，向人民報告教育部未依照公投第11案決議、於國中小教育階段不實施 「同志教育」，並向人民說明「性平教育」不適齡的地方包括「男男性行為」與「多人性行為」等不當內容， 都是家長發現的具體事實，目的是希望政府保護孩子、家長及老師。

台灣性別平等教育協會臉書聲明表示，造謠不是言論自由，法治不是你說了算，教育部6月14日行文警政署，舉報安定力量主席孫繼正6月8日在公開場合散布關於性平教育的不實謠言，但昨天6月17日孫先生竟然不反省求證自己的發言，反而率眾前往教育部抗議，說教育部霸凌小老百姓，要求部長出面「公開辯論」。

台灣性別平等教育協會聲明指出，性平教育長期被反對團體（包括安定力量）公開造謠抹黑，#性平教育才是被安定力量之流長期霸凌。關於性平教育的真實內容，可以參考教育部製作的澄清懶人包，還有性平協會製作的同志教育大哉問，他們支持教育部舉報造成社會不安的不實謠言，維護教育工作者的努力與尊嚴，以及捍衛性別平等教育的決心，也籲請大家支持教育部的行動！

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