保育台灣黑熊 嘉義縣議員提議設自治條例

2019-06-18 19:34

〔記者林宜樟／嘉義報導〕日前美國有線電視新聞網（CNN）在官網頭條報導關於台灣黑熊面臨瀕臨絕種保育困境的新聞，而嘉義縣也是台灣黑熊棲地範圍，去年還有巡山員目擊，嘉義縣議會今天進行縣政總質詢，縣議員何子凡呼籲嘉義縣政府率全國之先，訂定「嘉義縣黑熊保育自治條例」，推動保育工作；嘉義縣長翁章梁表示，贊同議員推動保育的理念，但因台灣黑熊棲地不只在嘉義縣，將會與農委會討論保育作法。

何子凡說，CNN新聞採訪「黑熊媽媽」屏東科技大學野生動物保育研究所副教授黃美秀，希望喚起台灣政府與各界對黑熊保育的重視與行動；他說，嘉義林管處巡山員曾於去年11月在嘉義、高雄交界山區遇見台灣黑熊，記錄珍貴影像，可見嘉義深山地區有台灣黑熊蹤跡。

何子凡表示，台灣黑熊根據學者調查卻可能不到500隻，而且野外發現的黑熊有5成以上皆「斷手斷掌」，正遭遇滅絕危機，建議嘉義縣長翁章梁重視黑熊生態保育，制定「嘉義縣黑熊保育自治條例」，各局處分工推動業務，編列保育預算、劃設黑熊棲地保育區、嚴禁捕獸夾使用、取締熊掌熊膽非法中藥品、結合社區落實生態教育工作。

何子凡說，外國媒體大幅報導台灣黑熊，提醒應積極保護台灣特有原生物種，嘉義縣若能率先推動，也讓世界看見嘉義，世界看見台灣落實保育的努力及貢獻，能提升台灣國際形象，獲得世界尊敬。

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