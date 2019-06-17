台灣黑熊中鋼絲套索陷阱 林務局公布救傷影片

2019-06-17 12:27

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台灣黑熊保育協會本月10日下午接獲通報，花蓮山區有雄性的成年台灣黑熊中鋼絲套索陷阱，從接到通報到趕到現場救熊不到8小時，林務局今天也公佈黑熊救傷的影片。林務局花蓮林管處長楊瑞芬說，當晚黃美秀老師即從台北趕到玉里，楊瑞芬也說，此次的黑熊救傷還有可改進之處，未來將強化黑熊急救等器材的購置、與專業動物醫院簽約，強化救傷能力。

林務局花蓮林區管理處今公佈兩2段現場影片，包括一段救傷人員初抵現場時，拍攝約1分鐘的畫面，影片中黑熊顯得虛弱無力地趴在地上，左前肢遭套索勒住；另一段則是屏科大黃美秀老師及獸醫替黑熊緊急處置，在設備器材均有限的情況之下，為黑熊進行緊急醫療。

林務局花蓮林管處長楊瑞芬表示，本月10日下午4點接到黃美秀老師間接通報，山區有台灣黑熊中鋼絲套索，已通報林務局、花蓮林管處，花管處10日下午5點半啟動緊急救援編組，當晚的救援行動包括林務局、台灣黑熊保育協會、花蓮的高橋動物醫院獸醫等共10人，當天晚間10點到場緊急救援黑熊，發現導致黑熊受傷的是市售的套索陷阱。

經過麻醉後，發現黑熊左前肢受困套索陷阱，造成切割傷、表皮糜爛，左前肢腳掌趾頭已斷趾並癒合，是二次中陷阱，經剪套索後進行傷口清創消毒、打抗生素、植入晶片，因熊身上沒有耳標，沒有衛星頸圈，非過去研究人員捕過的熊，待熊清醒後人員撤離，熊回歸山林

楊瑞芬說，檢討此次救援還有一些不足，比如說，缺乏成年公熊可用的運輸籠具，讓熊獲得更好的醫療，當下的情況確實有侷限，上次給南安小熊妹的運輸籠已送回特生中心，如果要調用到合適的籠子，時間又要慢一天，當下最好的選擇只能緊急處理。

針對台灣黑熊保育協會倡議「東部野生保育動物救傷中心」迄今尚未設立。楊瑞芬說，目前將先採購包括急救箱預備常備藥品、耗材，包括抗生素、點滴、 維他命、腎上腺素等等，都會先行預備，由林務局瑞穗生態館、或林務局玉里工作站保管，另購置或訂製動物園運輸用的大型運輸籠，並與獸醫院簽訂合作契約，以備黑熊及野生動物救傷工作所需。

此外，針對野生動物保育法第19條，現行條文規定：獵捕野生動物，不得以下列方法為之：「六、使用陷阱、獸鋏或特殊獵捕工具。」未將鋼絲套索列入。林務局今天也表示，立法院經濟委員會2016年討論野生動物保育法修法時，19條修法草案已將鋼質吊索（山豬套索）納入禁止使用之獵具之一，林務局將持續注意該法案審議進度。

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