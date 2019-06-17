誤入鋼索陷阱 台灣黑熊慘遭斷掌

2019-06-17

獵捕工具公然販售 學者籲正視法律漏洞

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台灣黑熊保育協會本月十日接獲通報，指花蓮山區有一頭成年公熊誤入鋼索製成的「山豬套索陷阱」，屏東科技大學教授黃美秀當晚趕赴玉里，會同獸醫、林務局等人員搶救，發現公熊左前肢腳掌遭鋼索套住，慘遭斷掌。由於其腳趾頭都沒了，腳掌有癒合舊傷，研判是「二度受害熊」！黃美秀強烈呼籲相關單位重視「山豬套索陷阱」竟可在店面及網路上公然販售的事實，根本是法律漏洞。

腳趾頭都沒了 可能二度受害

黃美秀強調，依動物保護法，「非經主管機關同意，不得製造、販賣、陳列及輸出入捕獸鋏」，違反者處以一萬五千元至七萬五千元罰款；野生動物保育法十九條也規定，獵捕野生動物，不得以下列方法為之：「六、使用陷阱、獸鋏或特殊獵捕工具。」希望相關主管提出具體改善策略並積極行動。

林務局保育組長夏榮生回應說，林務局人員進行山區巡護作業時，只要看到陷阱，均一律拆除。未來野生動物保育法修法時，也會檢討第十九條禁用獵捕工具項目。

林務局︰清除陷阱 檢討修法

台灣黑熊保育協會顧問王嘯虎前天在臉書貼文，公佈公熊受難的影片。林務局花蓮林管處長楊瑞芬昨受訪說明，該成年公熊左前肢腳掌遭市售山豬套索套住，鋼索深陷入骨。由於左前肢腳掌沒有腳趾、有癒合舊傷，研判至少是第二度中陷阱。由於傷口皮肉糜爛生蛆，獸醫使用吹箭，將麻醉劑打入黑熊體內後，予以清創敷藥、施打抗生素，再予以野放。

黃美秀指出，這是台灣黑熊研究團隊編號第卅六頭黑熊，當中有五成的個體有斷掌、斷趾，這些黑熊因為難以覓食、爬樹或攀附困難，只能苟延殘喘。二○一六年九月有一隻被沖到拉庫拉庫溪下游沙洲的十歲大斷掌母熊，牠的標本在二○一七年底安放在東部台灣黑熊教育館，而這次的斷掌熊「二秒鐘的影片，也夠讓人揪心了吧」？

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