揪心2秒鐘！台灣黑熊中套索受困3天 斷掌長蛆

2019-06-16 13:02

〔記者花孟璟／花蓮報導〕臺灣黑熊保育協會10日接獲通報，花蓮卓溪鄉山區有一頭台灣黑熊誤中山豬套索陷阱，國立屏東科技大學教授黃美秀當天也連夜趕赴花蓮玉里，會同獸醫、林務局等人搶救，到場時發現黑熊已受困3、4天出現嚴重脫水還站不起來，近看才發現牠的左手掌早就沒了，是一頭「二度受害熊」！

整件事因臺灣黑熊保育協會顧問王嘯虎，昨天在臉書貼文、公佈一段2秒鐘影片，才被外界得知！王嘯虎在臉書貼文指出「這是 6月10日夜間的事，迄今未見主管機關發佈」！

王嘯虎在臉書貼文指出「消防隊未到，也得救火」，協會立刻通報林務局，黃美秀老師也當天晚上搭車連夜趕到玉里，會同林務局花蓮林管處、獸醫等入山救熊。

一行人晚上10點趕到現場，發現中陷阱的是一頭正值青壯年的雄性台灣黑熊，左手臂遭到山豬套索套住，近距離觀察更發現，牠的左手掌早就沒有了，是一頭2度中陷阱的可憐黑熊，出現嚴重脫水現象，虛弱到站不起來，牠被套索吊起的左手臂，已整個腫脹到手臂基部，由於不斷掙扎，左手臂被套索勒出深深的傷口，已經糜爛生蛆，估計牠已困在陷阱3到4天。

現場獸醫使用吹箭將麻醉劑打入黑熊體內，予以清創敷藥，由於在黑熊身上沒有找到研究人員的標記（耳標）， 身上也無追蹤頸圈，因此予以野放。

王嘯虎在臉書寫到，協會倡議多年的「東部野生保育動物救傷中心」迄今尚未設立，為此協會已自行購買運輸籠、急救器材放在玉里鎮上的東部臺灣黑熊教育館備用。

屏科大教授黃美秀也在臉書貼文質疑，所有的鋼索套索到目前都還是可在市面上店家、網路買到，她強調套索是「無差別獵具」，雖稱之「山豬套索」，但放在所有野生動物（包括猛禽）都可能碰觸的地方，卻因「品名」是「山豬套索」就可以「釋罪」，已形成法律漏洞或「三不管地帶」。

她強調，依動物保護法「非經主管機關同意，不得製造、販賣、陳列及輸出入捕獸鋏」，違反者處以1萬5000元至7萬5000元罰款；野生動物保育法也規定，獵捕野生動物「不得使用陷阱、獸鋏或特殊獵捕工具」，她要求相關主管單位應正視黑熊因非法陷阱而斷掌和傷亡的狀況，並提出具體改善策略，更要採取積極行動。

黃美秀指出，歷年來調查顯示，活體臺灣黑熊有高達54％，都因中套索或捕獸鋏而斷肢斷掌，死於現場或感染敗血而亡都還沒有計入。這些黑熊因為難以覓食、爬樹攀附困難而苟延殘喘，2016年9月被溪水沖到拉庫拉庫溪下游沙洲的10歲大母熊，牠的標本2017年底安放在東部臺灣黑熊教育館，「這還不夠灑血嗎」，稱「這2秒鐘的影片夠讓人揪心了吧？」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法