雲云董事長解密「死亡筆記本」 技術長是目標、名單是挺梁人士

雲云科技董座曾志新殺死執行長17日出院直接前往信義分局交通分隊應訊。（記者塗建榮攝）

2025/03/17 22:02

〔記者姚岳宏／台北報導〕雲云科技董事長曾志新本月7日刺死梁姓技術長，當時他企圖吞刀自殘，經過10天治療今天出院，檢警正釐清他殺人動機及事發經過，據知，曾嫌有本「死亡筆記本」，裡面點名3、4名公司內人士，還寫出「做鬼也不放過你們」，曾嫌今透露，這些是他最近對公司內親近梁的人士不滿，才把名字寫在筆記本裡，但沒要殺這些人，他想殺梁，不過沒寫上去。

檢警調查，曾嫌自認公司最近營運有些狀況，需要注資但不順利，他認為梁不但沒幫忙，還一直攻擊公司，又懷疑梁竊取公司機密要另起爐灶，氣憤之下，上月26日中午時分，獨自前往台北市大潤發中崙店，花599元購買1把30公分的西式主廚刀，放在辦公室，當時尚未下定殺人決心。

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後來梁男6日在公司LINE群組內發出長文，以控訴語氣指自己和公司理念不合，並直指曾男管理無方，文章最後表明要離職；曾男為此氣到整夜難眠，7日開會時，以預藏的主廚刀朝梁男右後頸及背部猛刺7刀，加上梁男雙手因防禦的數起刀傷，前後共刺10多刀致死。

犯案後，曾男猛刺自己嘴部1刀，經醫生評估神經及腦部有受傷須觀察，才延至今天製作筆錄。

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