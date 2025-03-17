3/17 威力彩、今彩539頭獎雙雙摃龜

今晚（17日）開獎的第114000068期今彩539頭獎摃龜；第114000022期威力彩頭獎也摃龜。（台彩提供；本報合成）

2025/03/17 22:16

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（17日）開獎的第114000068期今彩539頭獎摃龜；第114000022期威力彩頭獎也摃龜。

第114000022期威力彩中獎號碼為「第一區：01、02、03、12、18、28。第二區：04」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共6注中獎，每注可得15萬元；肆獎共57注中獎，每注可得2萬元；伍獎共237注中獎，每注可得4000元；陸獎共1839注中獎，每注可得800元；柒獎共2801注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬5289注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬1801注中獎，每注可得100元；普獎共3萬3611注中獎，每注可得100元。

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第114000068期今彩539中獎號碼為「07、11、13、26、30」。頭獎摃龜；貳獎共259注中獎，每注可得2萬元；參獎共8387注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬8660注中獎，每注可得50元。

第114000068期39樂合彩中獎號碼為「07、11、13、26、30」。四合2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共344注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2477注中獎，每注可得1125元。

第114000068期3星彩中獎號碼為「044」。壹獎共62注中獎，每注可得5000元。

第114000068期4星彩中獎號碼為「4414」。壹獎共26注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」 。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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