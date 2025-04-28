韓國瑜再護航周萬來不出席委員會 莊瑞雄痛批：荒謬！鬼扯！

立法院秘書長周萬來再次缺席司法及法制委員會備詢。（記者謝君臨攝）

2025/04/28 09:50

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法及法制委員會本週連續3日邀請立院秘書長周萬來進行專題報告，在野質疑藉故羞辱周，更劍指立法院長韓國瑜。立院稍早發布新聞稿，強調幕僚人員非立委行使立法權的監督客體，司委會本週各項議程，均已逾越法定範疇，因此本院幕僚長及各單位相關主管不應列席與會備詢。對此，民進黨籍委員會召委莊瑞雄痛批：「荒謬！荒唐！鬼扯！一個人可以把過去立院運作全推翻掉。」

司委會今邀請周萬來就「立法院議事空間運用現況暨整體院區未來治理規劃」、「立法院國會數位化推動進度及資安應對防護方案」進行專題報告，並備質詢。本週三、四則分別邀請周等人就「3月25日晚間本院違法會議及違法表決之適法性、是否有違公務員服務法？」及「防止立法院成為國安破口─避免共諜滲透、機敏資訊洩漏等國安事件之防制措施」進行專題報告，並備質詢。

請繼續往下閱讀...

對此，立院今早發布新聞稿，本院司法委員會邀請本院秘書長及相關幕僚單位主管於本週進行專案報告一事，韓院長前於4月1日致函本院各黨團及各委員會召委，敬請各委員會召委於邀請本院幕僚長及相關單位主管列席時，應依本院各委員會組織法第2條的規定辦理排案，尚祈諒察。

新聞稿指出，依憲法及立法院組織法相關規定，本院為合議制機關，為行使立法權，除設有院會外，另下設8個常設委員會，分別按議案性質所對應的行政院各部會作專業分工，以協助院會將議案做初步專業審查後，再提報院會公決。

新聞稿再指，上開各種會議均配置相關幕僚人員，協助委員行使職權並辦理相關行政事項，基此，該等幕僚人員非立委行使立法權的監督客體，各委員會召委不應用專題報告的議程，邀請本院院會或其他委員會及本院院內各單位的配置幕僚人員列席報告並備質詢，此觀憲法及立法院組織法已將本院院務行政事項及有關立委對職權行使事項予以區隔立法，即足明瞭。

因此，新聞稿強調，司法委員會所排定本週各項議程，均已逾越上開法定範疇，故本院幕僚長及各單位相關主管不應列席與會備詢，俾明分際，以彰法制。

對此，莊瑞雄批評，今天並非破例邀請立院秘書長做專題報告，過去有前例，更沒有如外界所說，要藉由周萬來修理韓國瑜，周今天沒有列席，真的非常荒唐。

委員會開會後，截至上午9時30分，周萬來未到場，現場只有民進黨立委不滿周萬來缺席，輪流發言。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法