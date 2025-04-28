擾動發展中模擬路徑曝 吳德榮：恐不利梅雨滯留鋒形成

最新歐洲系集模式未來10天的模擬路徑，擾動大致在菲律賓或其兩側海面北轉（左圖），美國（GEFS）系集模式模擬路徑則在菲律賓東側北轉。（圖擷自weathernerd）

2025/04/28 10:03

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（28日）晨各地區平地的最低氣溫約在20、21度之間，今鋒面快速移入，中部以北、東半部有局部陣雨，北台轉涼，明日、週三（29、30日）天氣好轉，氣溫回升，預估未來有熱帶擾動在南方發展，可能不利於梅雨滯留鋒生成，不確定性高，須持續觀察。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今（28）日鋒面快速移入，中部以北、東半部有局部陣雨，南部亦有局部短暫陣雨的機率；各地氣溫略降、北台轉涼。各地區氣溫為：北部18至25度、中部19至29度、南部20至33度、東部19至30度。

請繼續往下閱讀...

明後兩天天氣好轉，氣溫回升，各地晴時多雲，白天偏熱；午後山區偶有零星降雨的機率。週四（5月1日）鋒面掠過北部海面，台灣附近水氣增多，大氣不穩定，午後北部及中南部山區轉有局部陣雨或雷雨的機率。週五（5月2日）恢復為晴時多雲，白天偏熱；午後仍有降雨的機率。

週六起至下週三（5月3至7日）各地大致多雲時晴，天氣偏暖；台灣附近水氣偏多，大氣並不穩定，午後常有對流在陸地發展，帶來陣雨或雷雨的機率。

歐洲系集模式未來10天的模擬路徑顯示，有熱帶擾動發展，大致在菲律賓或其兩側海面北轉，美國（GEFS）系集模式模擬路徑則在菲律賓東側北轉，兩者路徑雖不同，但皆不利於在東亞大氣環流內形成「梅雨滯留鋒」，在台灣附近的對流分布不確定性大幅提高，不過此為期末模擬，應持續觀察其最新的調整。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法