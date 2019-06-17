獨角仙大爆發！ 遊客近距離接觸嗨翻

2019-06-17 15:11

〔記者湯世名／彰化報導〕「好多獨角仙！」彰化縣芬園鄉進芬社區復育的獨角仙今年大爆發，數量多達3000隻，負責復育的社區發展協會總幹事蔡舜淼、蔡舜隆兄弟倆，大方開放園區，昨天吸引多達150名親子入園，與這群「鐵甲武士」來個近距離接觸，在大白天看到這麼多獨角仙攀爬在光蠟樹上，讓從未實際在大自然中看到獨角仙的孩子們驚喜萬分，更上了一堂寶貴的生態課程。

今年已是進芬社區連續3年開放供遊客免費入園觀賞獨角仙，昨天有多達150名親子湧入園區，人手一台手機、相機，朝攀爬在光蠟樹上的獨角仙拍照或錄影，興奮之情溢於言表，進芬社區志工則在負責導覽解說，讓親子們在觀賞之餘，還充實不少關於獨角仙習性、生態的知識。

來自台中市的陳姓民眾說，要在野外看到爬滿樹的獨角仙相當不容易，他們也藉此機會教育，看就好不要抓，讓孩子們知道維護自然生態的重要性；一名高中女生則說，過去只能從照片中看到獨角仙，現在卻可以親眼且近距離觀賞，實在很珍貴，很難得的體驗。

進芬社區總幹事蔡舜淼說，他們每年都只舉辦一場獨角仙探索生態之旅，完全是免費且義務導覽性質，前兩年舉辦成功知名度大開後，今年入園參訪人數暴增，當中還有不少小朋友，大家都上了一堂寶貴的生態課程，更希望讓維護自然生態觀念能往下扎根。

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