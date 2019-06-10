心痛！ 獨角仙大爆發 卻成不肖人士獵物大抓特抓

2019-06-10 22:15

〔記者湯世名／彰化報導〕心痛！今年獨角仙大爆發，彰化縣花壇鄉虎山巖大嶺巷一處天然光臘樹秘境，棲息數量龐大的獨角仙，不料連日來有民眾、業者前往捕捉，將一隻隻獨角仙抓回家飼養或販售，令當地居民痛心，怒轟自私且破壞生態，無獨有偶，芬園鄉民蔡舜淼復育的獨角仙今年爆量高達逾3000隻，同樣被民眾偷抓，蔡舜淼呼籲民眾「動眼勿動手」，大家一起來守護獨角仙，愛牠就別抓牠。

花壇鄉陳姓鄉民指出，目前適逢獨角仙繁衍季節，虎山巖大嶺巷有一處天然形成的光臘樹秘境，光臘樹約有30棵，每棵樹上至少都棲息著10來隻獨角仙，模樣可愛，不料卻有民眾聞風前來捕捉，日前還有居民通報有1名婦人拿著袋子恣意捕捉，他據報前往查看，果然看到婦人袋子裡裝了好幾隻獨角仙，他雖出聲喝止，婦人卻說要抓回去給孫子玩，另外又發現有疑似寵物店業者嗅到商機，一次就抓了十幾隻，明顯要去兜售，勸告也沒用，自私的人眼中只看到利益，令人心痛。

無獨有偶，彰化縣芬園鄉民蔡舜淼、蔡舜隆兄弟復育的獨角仙今年大爆發，上百棵光臘樹上棲息多達逾3000隻獨角仙，生態相當豐富，吸引學校、社區來此生態教學，欣賞自然生態之美，不料卻也有不肖人士前來偷抓獨角仙，氣得蔡舜淼兄弟還得經常前往巡邏，一旦遇到有疑似偷抓者，立即進行勸阻。

蔡舜淼指出，去年同期因暴雨，導致該生態區的獨角仙數量驟減剩不到1000隻，死傷慘重，所幸經過復育，今年數量大爆發估計高達逾3000隻，他們還首度與國立中興大學昆蟲系教授楊正澤合作進行獨角仙生態研究與復育，沒想到近來卻常有不肖人士前來偷抓，戕害生態，不論是要抓回家養或販售，都令人痛心！

蔡舜淼強調，據了解市面上1隻獨角仙動輒150元至300元不等，價格看俏，許多民眾嗅到商機，紛紛趁傍晚或夜間前來，把棲息在光臘樹上的獨角仙一隻隻抓入容器內，不是要帶回家飼養，就是要抓去轉售，嚴重破壞自然生態，社區很歡迎民眾前來欣賞生態之美，不過，希望大家能讓昆蟲回歸大自然，共享自然生態之美，愛牠就別抓牠。

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