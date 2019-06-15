向米勒、梵谷致敬 國中生「打馬」展新意

2019-06-15 14:02

〔記者彭健禮／苗栗報導〕19世紀的法國寫實主義繪畫大師米勒，以畫筆呈現許多農人辛勤耕作的畫面，其中「拾穗」舉世聞名；當時米勒以油畫方式創作，100多年後，苗栗縣竹南國中學子改以馬賽克拼貼移摹，同樣讓人驚豔，也有學子以馬賽克拼貼向後印象派大師梵谷致敬，此外，另有剪紙、蠟筆畫、版畫、插畫等學生創作，即日起到30日在竹南鎮立美術館展出。

馬賽克「拾穗」，由學生謝金凌、徐苡慈共同創作，2人說，米勒是法國偉大的寫實主義田園畫家，作品中描繪農夫的田園生活，筆觸親切而感人，讓她們很喜歡；從臨摹打底，到選擇馬賽克色片色調，花了3個月時間才完成。

謝、徐2人說，由於米勒筆鋒細膩，馬賽克色片難以細部呈現，一度讓她們苦惱，幸經老師指點，可朝近代畫油畫風格的現在藝術家改變米勒的畫風作品，用自我的觀點去詮釋，也讓她們獲益良多。

梵谷創作無數，尤其以他熱情的筆觸，較易以馬賽克呈現，「奧維的教堂」、「有絲柏的道路」及自畫像，都為學生青睞；不過學生林宜玟、李媗誼則嘗試挑戰梵谷的「郎格羅橋」，而不同於原著的緩和用色，2人大膽運用了鮮黃、桃紅、亮藍等色片，使得作品繽紛多彩，展現年輕學子活力。

校長郭芳江表示，學校辦理畫展多年，讓學生透過合作學習創造藝術，培養美感教育，馬塞克拼貼除有米勒、梵谷、畢卡索等大師名著，也有卡通人物、學生自創等作品，另也有剪紙、蠟筆畫、版畫、插畫及立體雕塑等，內容豐富，歡迎大家前往欣賞，給予孩子鼓勵。

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