救國團要帶台生赴中評估就學就業 陸委會批「不務正業」

2019-06-05 08:15

〔記者鍾麗華／台北報導〕救國團去年被認定認定為國民黨附隨組織， 其與旗下的中國青年大陸研究文教基金會仍積極從事兩岸交流。今年暑假對學生推出「兩岸青年上海行」、「七彩雲南活動隊」，前者8天7夜只要台幣5000元，後者活動則是招攬高中生，宣稱要「協助學員評估未來升學就業趨向」。陸委會強調，在美中貿易戰的趨勢下，赴陸就學就業潛藏極大風險，呼籲救國團不要「不務正業、誤人子弟」。

「七彩雲南活動隊」是由雲南省昆明市台灣同胞聯誼會邀請，8天7夜的行程要台幣22000元，宣稱要「參訪雲南大專院校，並與教育單位交流座談，深度瞭解雲南地區高等教育現況，協助學員評估未來升學就業趨向」，同時將到昆明高新區雲台青年創業就業基地參訪交流。

另一團到上海是「落地接待」，要招募50名台生，往返機票及相關膳宿、交通等費用，由邀請單位中國的「中華文化聯誼會」負擔，而該聯誼會長趙少華曾任中國文化部副部長、中共黨組副書記。該活動將與上海地區同性質大專學生交流及觀摩學習。

救國團也把中國暑期營隊訊息廣發公文到各大專院校，包括中華科大、台北城市科技大學，以及中正大學、海洋大學、金門大學、虎尾科技大學等十餘所學校都有張貼公告，其中「七彩雲南活動隊」也針對高中生，因此花蓮女中網站也看得到。

陸委會指出，中國有對台統戰有所謂「三台」組織，為中國社會科學院台灣研究所、全國台灣研究會與台灣同胞聯誼會（簡稱台聯），而救國團與對岸統戰組織共辦營隊活動，且高中、大學也張貼相關活動訊息，等於呼應中國大陸對台統戰的作法，並不妥適，將請教育部與各校溝通下架相關訊息。

陸委會說，在美中貿易戰下，推介台灣民眾赴中國大陸就學、就業，潛藏極大風險，也與現行趨勢不符。美國多次表示，北京試圖將包括留學生和研究人員用於工業間諜、偷竊美國科技成果，若台生赴陸就學，恐將更難申請到歐美研究所，更難進到西方科技業。

此外，陸委會在對台31項措施的報告就指出，中國青創基地與示範點成功率不到1％。因此陸委會也呼籲救國團「回歸旅遊本業」，切莫從事為台生、台青推介就學就業活動，淪為中國統戰背書。

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