主力球員遲到一樣禁賽 仁志敏久將在U12世界少棒小學堂開講

2019-06-13 10:13

［記者劉婉君／台南報導］第五屆U-12世界盃棒球錦標賽將於7月26日至8月4日在台南開打，相關宣傳活動已經展開，今年並規劃兩場「讀賣巨人台南棒球小學堂」，將於6月29及30日兩天率先舉行，由日本讀賣巨人OB講師仁志敏久和台灣的教練及熱愛棒球運動的社區少棒隊孩子們，分享教學經驗及帶隊哲學，活動完全免費。

仁志敏久為日本讀賣巨人前金手套級明星二壘手，今年將第3度帶領日本隊來台參加世界盃少棒賽，而注重球員品格教育的他，在上一屆賽事時，曾有7名主力球員在對戰美國隊的比賽時遲到，即使是重要的國際賽，他仍將小球員們禁賽，令許多台日球迷相當肯定。

小學堂活動主要將傳達他希望孩子快樂打球，同時重視品格教育的理念，29日下午的教練講習營參加對象為國小少棒教練，限額30人，內容包括如何讓小朋友對棒球保持興趣、球場的禮儀、基礎訓練等指導方法、運動傷害預防、飲食及營養。

30日的少棒訓練營則分為上午和下午2個梯次，由台南市甲組棒球隊擔任助教，共同推動基層棒球運動，每梯次限額社區少棒球員50人，內容包括身體的使用方式、投球與接球的教學、接球與傳球的教學、打擊方式教學等。

台南市體育處表示，活動完全免費，採線上報名至6月14日中午截止，相關訊息公告於台南市體育處網站。

「2019第五屆U-12世界盃棒球錦標賽」由台南市政府府與中華民國棒球協會共同主辦，目前在高鐵台南站、台南市衛生局、民治市政中心等，都可以看到廣告燈箱及外牆廣告，熱門景點也有寶可夢木座裝置藝術供民眾打卡拍照，6月中寶可夢賽事宣傳旗與公車車體廣告，也將台南市街道飄揚、穿梭，並將有多場中華隊小將加油記者會，也會由寶可夢超萌登場與民眾互動，邀民眾一起進場為台灣小將加油集氣，將冠軍獎盃留在台灣。

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