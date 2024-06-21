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教師挑「暑假復職」害代理教師提前解職無薪水 新北教育局說明

全國代理暨代課教師產業工會指出，新北市有代理教師因留職停薪的正式教師刻意在暑假復職，導致被提前解僱、領不到暑假薪水，新北教育局今日回應，該案是教師請假，與申請留職停薪假別不同。（代理教師工會提供）

全國代理暨代課教師產業工會指出，新北市有代理教師因留職停薪的正式教師刻意在暑假復職，導致被提前解僱、領不到暑假薪水，新北教育局今日回應，該案是教師請假，與申請留職停薪假別不同。（代理教師工會提供）

2024/06/21 14:23

〔記者黃子暘／新北報導〕全國代理暨代課教師產業工會昨（20）日指出，新北市有代理教師因留職停薪的正式教師刻意在暑假復職，導致被提前解僱、領不到暑假薪水。新北市教育局今（21）日回應，該案是教師請假，與申請留職停薪假別不同，教師請假則視為在職，學校將考量教師狀況及校務運作個案認定同意與否，不存在「寒暑假復職爽領薪水」疑慮，亦未違反相關法規。

教育局表示，教師請假與留職停薪不同，留職停薪依教育人員留職停薪辦法規定辦理，規範為「以學期為單位」；教師申請提前復職者，應有不可預期的緊急情事，認定如有疑義，服務學校可以組成諮詢小組討論，提供意見作為核准參考。

教育局說，教師請假就視為在職，教師依照需求請假，學校將考量教師狀況及校務運作認定是否同意，不存在「寒暑假復職爽領薪水」疑慮，亦未違反法規。

針對教師病假，教育局說明，如果教師因病需治療或休養得請病假，每學年准給28日，2日以上病假應檢具醫療機構診斷書；如患重病非短時間所能治癒，於依規定核給病假、事假及休假均請畢後，得經學校核准延長病假；其延長期間自第一次請延長病假首日起算，二年內合併計算不得超過一年，但銷假上班一年以上者，其延長病假得重行起算。

對於工會反映案件，教育局說，將持續落實督導、透過各項管道宣導，函文所屬學校確實依相關規定辦理，以兼顧學生受教權及教師權益。

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