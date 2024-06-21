台南海灘充斥「拿普龍」 環團：走了魔鬼又來一個惡魔 !

拿普龍（EPP）一樣遭棄置，碎裂成細小的顆粒，污染依舊。（晁瑞光提供）

2024/06/21 15:11

〔記者蔡文居／台南報導〕台南社大海灘廢棄物監測社長期監測台南海灘廢棄物，發現過去海灘常見的保麗龍，現在幾乎全變成是「拿普龍」。海廢社發起人晁瑞光說，拿普龍一樣會碎裂，產生的塑膠微粒，一樣污染環境，感嘆「去了一個魔鬼，又來了一個惡魔！」

南市漁港所所長張順得表示，他們也有發現這問題，自去年起，南市補助蚵農的浮具已由EPP改為高密度聚乙烯（HDPE），耐用性比較久，估計可用7、8年，而漁民現有EPP浮具，因還能用，他們也不可能一夕之間全部汰換，市府將藉由材質更換補助， 逐漸來改善EPP造成的問題。

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台南沿海的牡蠣養殖，浮棚的浮具過去主要以發泡聚丙烯，即俗稱的保麗龍（EPS）為主，現今則改採發泡聚丙烯，俗稱「拿普龍」（EPP） ，兩者外觀相似，拿普龍被認為材質堅韌，比較不會像保麗龍容易碎裂。

不過，社大海廢社發現，保麗龍 （PES）換成拿普龍（EPP），但是製程一樣，破碎程度長年下來，一樣碎裂成細小的顆粒，這些EPP被丟棄的狀況一樣，根本也沒有解決污染問題。

晁瑞光表示，每年這個季節到台南的海邊，就可以看到大量的廢棄蚵棚正在做回收的作業，同時也看到很多像保麗龍這樣的一塊一塊的發泡浮具，以及非常多的破碎、細碎料在沙灘上面，但仔細看大部分其實已經是EPP，而不是保麗龍 （PES ）了，其中10塊完整的浮具中有9塊是EPP。

他說，多年來大家要求禁用保麗龍浮具，是為了減少發泡塑膠的污染，但是政府補助蚵農更換了材質，把保麗龍 （PES）換成EPP發泡塑膠，污染狀況依舊，問題並沒有解決。

台南社大海廢社發現海灘很多像保麗龍的發泡浮具，其實是另一種發泡浮具拿普龍。 （晁瑞光提供）

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