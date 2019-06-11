鋒面挾西南氣流發威 高雄時雨量飆破80毫米

2019-06-11 11:09

〔記者蕭玗欣／台北報導〕滯留鋒和西南氣流來勢洶洶，中央氣象局表示，今天上午受西南氣流影響南台灣一早時雨量就飆破80毫米，北台灣受鋒面影響也出現明顯降雨。隨著鋒面移動到中台灣，未來幾小時中南部山區和南台灣可能是較大雨勢集中區域，尤其中南部山區、台中、彰化、苗栗、高雄一帶要特別注意。

根據氣象局最新觀測，目前全台最高雨量是高雄金山時雨量82毫米、岡山和阿公店測站也有時雨量65毫米，皆達氣象局定義的大雨等級。

中央氣象局資深預報員徐仲毅表示，今天清晨鋒面前緣已接近北台灣陸地，鋒面附近強對流造成中部以北地區明顯降雨，清晨到上午期間，高雄市岡山區及苗栗西湖鄉分別出現60毫米及55毫米的時雨量，並伴隨強陣風及雷擊。

徐仲毅說，週五以前全台各地容易有大雨或豪雨發生，目前鋒面位於中台灣一帶，並逐漸往南台灣移動，且移動速度緩慢，接下來中南部山區和南台灣可能是較大雨勢集中區域，尤其中南部山區、台中、彰化、苗栗、高雄一帶要特別注意。

據氣象局預估，自今天下午2點起的未來24小時雨量預估，苗栗、中彰投平地累積雨量上看200毫米，台中和南投、嘉義山區上看250毫米，高屏山區則有機會達300毫米，達氣象局定義的豪雨等級。

徐仲毅說，目前雨量明顯集中在苗栗以南、台中、彰化一帶，時雨量都有超過50毫米以上，隨著鋒面南移，台南、高雄雨勢也會逐漸明顯，預估未來幾小時受到西南氣流影響，中南部山區降雨持續，要留意劇烈降雨發生。

氣象局預估週五以前鋒面都會在台灣附近徘徊，西半部要留意有豪雨等級以上雨勢。氣象局提醒，鋒面上或前緣有中尺度對流發展，容易造成短時強降雨、雷擊漢強陣風等劇烈天氣，請民眾特別留意。

氣象局預估，這波鋒面影響台灣最劇烈的時間落在今天凌晨到白天，以及週四到週五。今天白天過後各地雨勢會逐漸趨緩，但預估明天起雨勢又會開始明顯。氣象局提醒，鋒面上的中尺度對流預報不確定性高，對流所到之處還是有可能出現短時強降雨。

氣象局已啟動「較大規模或較劇烈豪雨作業」，將仿照颱風警報期間，每3小時提供各縣市24小時和未來3天累積雨量，供防災單位參考。

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