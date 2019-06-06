苗縣府3大工作坊啟動 培養青年創客技能

2019-06-06 19:59

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府今天召開「青年新創客百工職人創客工作坊」計畫啟動記者會，以巨型百工全書揭幕形式，宣告今年度工作坊計畫啟動，7、8月將推出3大工作坊，9個主題課程，共有405人次的受訓機會，並且結合各領域職人，力求讓苗栗青年成為「菁」英創客。

今天記者會現場展出藍染、絹印、木雕、木工、手工書、烘焙、皮件、編織等手作工藝品，展現苗栗縣創客工作坊師資堅強多元的工藝實力，各領域職人並分享創業經驗，和與會青年進行工藝交流。

勞青處長彭德俊指出，百工職人創客工作坊自2016年推動迄今，累計至少716人次在地青年參與，並廣獲好評，今年持續推出三大工作坊，培植在地青年技能與創業能量，力求在人才與市場接軌，並落實苗縣力推的「菁」市集創新品牌概念。

創客工作坊各領域課程預計7、8月間陸續辦理，即日起可上網報名，歡迎青年朋友投入地方創生行列，相關課程資訊可上「創客手作 苗栗自造」網站 及「勞工及青年服務讚」粉絲專頁 查詢，電洽：04-27020089。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法