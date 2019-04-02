培育「自造者」 新北成立7間自造教育及科技中心
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2019-04-02 12:04

〔記者陳心瑜／新北報導〕因應108學年度上路的新課綱，新北市政府教育局宣布成立7間自造教育及科技中心，推動全新北國中小的生活科技、資訊科技課程，今天啟用其中位於蘆洲國中的「新北市蘆洲自造教育及科技中心」。新北市長侯友宜和7位校長共同揭牌，表示「每個孩子都是影響台灣未來的一個機會」，要培育科技人才，打造「新北自造城」。

新北市教育局表示，除了今天的啟用的蘆洲國中，永和國中、福和國中、金山高中、鶯歌國中、積穗國中和中正國中，今年7月前都會啟用，推動「校校有創客」目標。

新北市教育局說，7間自造教育及科技中心各有特色，包括創發課程、創客推廣、創網社群、創師培訓、創地共享、創愛傳鄉和創具漂鳥等，推動AI、互聯網和機器人等課程，讓全新北的相關領域教師交流，並安排學生參訪、空間共享和機具共享。

新北市教育局表示，為讓更多民眾瞭解創客及科技相關活動，將於5月至7月舉辦「2019新北創客季」系列活動，相關活動可搜尋「新北創客漾」網站及臉書「新北創客漾」粉絲團。

  • 新北市長侯友宜今天在蘆洲國中為新北市蘆洲自造教育及科技中心揭牌。（記者陳心瑜攝）

    新北市長侯友宜今天在蘆洲國中為新北市蘆洲自造教育及科技中心揭牌。（記者陳心瑜攝）

  • 蘆洲國中學生現場示範自動澆灌的自動化露天農場。（記者陳心瑜攝）

    蘆洲國中學生現場示範自動澆灌的自動化露天農場。（記者陳心瑜攝）

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