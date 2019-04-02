培育「自造者」 新北成立7間自造教育及科技中心

2019-04-02 12:04

〔記者陳心瑜／新北報導〕因應108學年度上路的新課綱，新北市政府教育局宣布成立7間自造教育及科技中心，推動全新北國中小的生活科技、資訊科技課程，今天啟用其中位於蘆洲國中的「新北市蘆洲自造教育及科技中心」。新北市長侯友宜和7位校長共同揭牌，表示「每個孩子都是影響台灣未來的一個機會」，要培育科技人才，打造「新北自造城」。

新北市教育局表示，除了今天的啟用的蘆洲國中，永和國中、福和國中、金山高中、鶯歌國中、積穗國中和中正國中，今年7月前都會啟用，推動「校校有創客」目標。

新北市教育局說，7間自造教育及科技中心各有特色，包括創發課程、創客推廣、創網社群、創師培訓、創地共享、創愛傳鄉和創具漂鳥等，推動AI、互聯網和機器人等課程，讓全新北的相關領域教師交流，並安排學生參訪、空間共享和機具共享。

新北市教育局表示，為讓更多民眾瞭解創客及科技相關活動，將於5月至7月舉辦「2019新北創客季」系列活動，相關活動可搜尋「新北創客漾」網站及臉書「新北創客漾」粉絲團。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/