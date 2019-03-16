400城鄉學生合作自造 仿生機械獸大進擊

2019-03-16 19:17

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣師範大學主辦「城鄉學生STEAM－自造之星共創競賽」，導入科研實作的「創客」教育，並規定都市、偏鄉的國小須共同組隊才能參賽，今賽事共有9縣市43隊近400名學童花3小時即興創作會動的仿生機械獸，同場飆速、拔河來決定勝負。

台師大工業教育學系教授、數位遊戲學習實驗室主持人洪榮昭表示，現今學習流行「STEAM」，是由英文的科學、技術、工程、藝術以及數學等單字開頭所組成，代表創客精神，而賽事去年僅提供偏鄉參與，今年更擴大，設定要求城市與鄉村孩子結合，創造互助合作及理解，如有花蓮玉里國小跟慈濟國小，就是超過100公里的城鄉結合。

該賽事從1月起開始研習，後續再由各校自行組隊，並延續「教育部偏鄉教育創新發展方案」，要把STEAM帶入偏鄉，最後今天齊聚9個縣市、43隊，將近400名學童，要把自創的仿生機械獸，與他隊較量；有競走賽、拔河賽等，除測試動力外，造型競賽亦是評分項目。

高雄市旗山區嶺口國小校長葉鵲根表示，旗山區幾乎都偏鄉小校，這次能有比賽機會，是受到前鎮區的光華國小邀請才加入，原先擔心校內資源不足，也怕孩子能力不夠會拖累比賽，但實際參與後，真正發揮互助共好，孩子彼此交流，還培養各項基本能力，如創意、溝通、藝術、數理等，讓孩子學到課本學不到的知識跟能力，是該賽事最大效益。

嶺口國小6年級學生潘宗侑也說，其他隊友都很強，自己過去雖沒接觸過馬達，但透過這次比賽，有學會如何組裝，也了解馬達運作原理；光華國小6年級學生林文信也說，仿生獸概念不難，理解後就能造出自己理想的機器，也很高興能認識其他國小的新朋友。

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