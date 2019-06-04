植物檢疫物未申請核准不得郵寄輸入 新規定20日上路

2019-06-04 20:30

〔記者簡惠茹／台北報導〕國際郵包收件人注意!今年6月20日起，郵寄輸入植物檢疫物新規定上路，植物檢疫物不能用郵寄方式輸入台灣，收件人收到沒有檢疫證明的包裹後，如果沒有主動向防檢局申請檢疫，面臨最高15萬元罰鍰。

農委會防檢局提醒，從今年6月20日起，植物檢疫物原則不得以郵寄方式輸入，未經許可輸入者將予退運或銷燬；另收件人如接獲無檢疫合格證明文件郵包時，應主動向該局申請檢疫，否則將面臨3萬元以上15萬元以下罰鍰。

防檢局表示，近年來由於電子商務興起，民眾透過網路購買國外植物檢疫物郵寄輸入的案件日益增加，導致有害生物隨而傳入我國的風險提高，因此有必要強化輸入郵包管理。

防檢局指出，去年6月20日總統公布修正「植物防疫檢疫法」第17條第3項規定植物檢疫物原則不得以郵寄方式輸入，但考量民眾仍有寄送少量植物檢疫物需求，凡收件人事先向防檢局申請並經核准輸入，或防檢局公告免繳驗檢疫證明書的植物檢疫物，仍可採郵寄方式輸入，並自公布後1年施行，也就是今年6月20日開始實施。

為避免收件人因不熟悉規定導致郵包遭退運、銷燬或是遭受裁罰，因而造成財物損失，防檢局呼籲，收件人務必遵守郵寄輸入植物檢疫物新規定，共同維護農業生產安全，達到全民防疫的目標。

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