屏東知名餐廳「蕭家大院」屢遭檢舉 老闆怒揚言400隻兔子不養了

屏東知名免子餐廳「蕭家大院」被檢舉，地面舖石頭對兔子不好。（蕭千霖提供）

2024/07/03 00:58

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣知名兔子餐廳「蕭家大院」，因屢遭檢舉違反動物展演法、不當飼養，老闆蕭千霖夫妻氣到說，400隻兔子不養了，痛批是否要全數野放才滿意？引發不少愛兔人士的關切，屏東縣政府農業處長鄭永裕表示，已多次勸導「蕭家大院」要遵守法令的規定，也希望輔導其合法化，將會再溝通協調。

「蕭家大院」是知名的棄兔收養中心，老闆蕭千霖與妻子靠餐廳收入支付兔子的飼料、醫療費，但因個性強硬，常與鄰居發生爭端，因此頻遭檢舉，屏東縣政府農業處動保科多次前往查看，並且開出勸導單，指出收取門票的行為是違反動物展演法，可開罰5至25萬元，讓蕭千霖夫妻相當無奈，在網路臉書發文批評「再這樣玩，這400隻我們就不養了」，強調餐廳飼養的兔子，都是棄養兔子，他們是提供這些棄養兔一個家活下去，難道要檢舉到讓這400隻兔子無家可歸嗎？

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蕭千霖夫妻表示，動保科人員稱園區場地沒有舖軟墊，用石頭舖設對兔子不好，要求這樣合理嗎？是否要全部野放才滿意嗎？麻煩誰家有軟墊的，把這些棄養兔全數帶走，確定不要養了！

不少愛兔人士得知消息後都為「蕭家大院」抱不平，認為養400隻和養1、2隻兔子是無法相比，「蕭家大院」的環境算很好了，不應該太過苛求。

農業處長鄭永裕說明，「蕭家大院」被檢舉多次，也開出了多次的勸導單，由於有收門票，且有不當飼養的疑慮，多次與蕭千霖夫妻溝通，希望能夠改善經營模式，輔導其合法化，但溝通並不順利，農業處會持續努力溝通協調，不希望發生大量棄養行為。

屏東知名免子餐廳「蕭家大院」收養了400隻棄兔。（蕭千霖提供）

屏東知名免子餐廳「蕭家大院」吸引了許多親子前來玩兔子。（蕭千霖提供）

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