柬埔寨爆非洲豬瘟 防檢局100％海關檢疫

2019-04-03 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕世界動物衛生組織（OIE）今天表示，柬埔寨農業部通報指出，鄰近越南邊界的後院飼養豬首度爆發非洲豬瘟疫情。農委會防檢局表示，即日起柬埔寨抵台旅客帶豬肉及其製品罰鍰增至20萬元起跳，並將100％檢查旅客行李。

柬埔寨農業部通報，拉坦吉利省（Rattanakiri）境內3月22日起爆發的非洲豬瘟疫情，已造成約400頭豬隻死亡，另100頭豬隻遭撲殺銷毀。豬隻感染非洲豬瘟無藥可治，但不會對人體構成威脅。在今年2月入侵越南以前，非洲豬瘟一直在中國境內快速擴散，如今疫情擴大，是繼中國、越南之後，邊境旅客防疫的新增重點。

農委會防檢局長馮海東說明，從柬埔寨入境旅客違規帶豬肉及其製品第二次起，罰鍰是100萬元，實際開罰將會在4日凌晨以後。防檢局說明，目前從柬埔寨飛到台灣的起點有金邊及吳哥窟2處，到台灣的機場有桃園、高雄及台中3處機場，並呼籲旅客不要違規，共同防疫、保護國產養豬產業。

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