抓不完！中國豬肉品又驗出非洲豬瘟病毒 已達36例

2019-04-02 19:19

〔記者簡惠茹／台北報導〕中國宣稱非洲豬瘟疫情控制，3月底宣布21個省分疫區解除封鎖，但是台灣持續驗出中國豬肉品含有非洲豬瘟病毒，農委會今天一口氣驗出2件中國豬肉品有病毒，其中第二次在快遞查獲的中國豬肉乾驗出非洲豬瘟，從中國豬肉品驗出累積案件數已達36例。

應變中心說，第35例是由防檢局新竹分局採樣自快遞違規案件，於3月28日送樣，是中國江蘇省生產的豬肉乾；第36例也是由新竹分局於3月28日送樣，中國籍旅客違規從香港攜帶中國黑龍江省生產的豬肉火腿腸，該旅客已被裁罰20萬元，並因無法立即繳清罰款遭拒絕入境。

中心表示，總計已達36例，分別為去年10月1例（檢出陽性比率0.6％）、11月2例（1.1％）、12月4例（2.2％）、108年1月11例（6.2％）、2月11例（8.0％）、3月5例（3.9％）、4月檢出2例，檢出率仍高。

中心指出，兩個樣本經農委會家畜衛生試驗所檢測定序確認，基因片段序列與中國非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100％，顯示旅客從中國攜帶豬肉產品入境，傳播非洲豬瘟的風險極高，呼籲民眾，不要攜帶動植物產品入境，也不要網購國外肉品寄送台灣，違者將遭受重罰，千萬不要以身試法。

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