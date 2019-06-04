長榮恐罷工 交通部著手評估華航增班可行性

2019-06-04 13:38

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園市空服員職業工會罷工投票將至6月6日截止，眼看取得合法罷工權已是板上釘釘，交通部今日上午召開會議研擬相關因應措施，交通部官員指出，交通部與勞動部當然是希望不要發生罷工，原本一直想在6月6日前，促成雙方再次協商，但都約不成；以目前桃空職工與長榮航空的態度，判斷成功取得罷工權後，罷工勢在必行；因此，已請民航局、觀光局調查旅行業暑期要搭長榮航空出團的數量，並請華航等航空公司估算運能及特定航線增班的可行性，要在罷工發生時，第一時間就能提出協助。

桃園市空服員職業工會從5月13日至6月6日啟動罷工投票，並設下雙重門檻，全體會員約5600人需過半同意，且長榮空服員同意率達80%，才會發動罷工；目前長榮分會約3200名會員已有逾3000人投票，華航分會也有近1000人投票。

交通部官員表示，根據現在已了解狀況，長榮航空應該是寧可發生罷工付出相當代價，也絕對不可能妥協，真的發生罷工後，還可能一併將一些不賺錢航線收起來，並縮小公司規模整頓內部。因此，交通部現在的準備工作，已經從預防罷工發生轉變為罷工發生後如何因應，等到罷工投票開票後，相信第一時間行政院消保處、消基會等單位就會出面，呼籲暑期要訂長榮航空的旅客要多加注意。

針對團體旅客方面，已請民航局、觀光局著手進行調查統計，並於計算長榮航空暑期班機運能後，請華航等國籍航空公司，針對特定航線評估增班，讓到時候真的受到影響的國際航線旅客，能盡速簽轉降低影響。

國內馬祖航線僅立榮航空有飛，但部分立榮空服員是由長榮航空去支援，交通部表示，就算真的發生罷工，還是會要求立榮航空將馬祖航線顧好，保障離島居民行的權利。

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