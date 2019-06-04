桃空職工「苦站」盼改善過勞航班 長榮：每月工時僅120小時

2019-06-04 13:10

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園市空服員職業工會今日下午將上街遊行，桃空職工今日凌晨4點起，由3位幹部以「苦站」作為拒絕超時工作、改善北京、東京、金邊等過勞航班的象徵。長榮航空表示，事實上以桃園－東京為例，所謂11小時的執勤時間，包含了報到、報退地點往來機場交通、用餐等無提供勞務時間，並非全程都在進行高強度勞動，但桃空職工刻意以所謂「苦站」方式，企圖片面扭曲社會大眾對空服員工作的認知，並以此要求必須過夜，長榮航空實難接受。

長榮航空表示，舉例而言，桃園－東京航線中，業界大多沒有單段即過夜的情形，多數航空公司仍為兩段班或當日來回班，長榮提出的冬季班表過夜與專飛方案，仍優於業界水準。

長榮航空強調，長榮無過勞航班，空服員派遣均符相關法令規範，每月平均飛時為75小時，每月平均工時（包含飛時、公司待命、上課受訓等時數均計入）則為120小時，遠低於法規上限。

桃空職工現正進行罷工投票當中，並指長榮與工會20次團體協約會議、3次勞資調解會議、罷工投票後的2次協商會議，結果都是讓會員失望，公司未拿出有誠意方案。長榮航空表示，公司持續逐步提升員工勞動條件，桃空職工卻屢次指控過去協商無任何進展，但事實是公司對於工會每項訴求都提出合理對案或意見，也都有發布聲明稿讓社會大眾瞭解協商的進度及內容；雖然桃空職工在去年11月片面中斷協商會議，長榮航空仍持續改善勞動條件，諸如每月保障飛行時數60小時、優化部分較為辛勞航班派遣方式，均已陸續實施。

針對工會提出的3個當天來回航班，長榮航空表示，除金邊航線已實施包月專飛（一個月只要上班10天，其餘20天可以休假，或可以再自行申請搭配區域過夜班或歐美（長程航班）班外，東京及北京航班每位空服員平均約4至6個月飛1次，且公司已推出改善方案。

桃園－東京7月起推出專飛班、冬季班表過夜，將比照桃園－金邊採包月專飛派遣，但因桃空職工鼓譟其會員抵制此種班型，讓許多想報名的空服員有所忌憚，但目前報名人數也已額滿。桃園－北京雷雨季及跑道歲修期間，長榮BR716/BR715航班，去年已實施空服員於8月雨季過夜，長榮航空也於調解會議及重啟協商會議中，提出6月至8月雷雨季及跑道歲修的月份過夜方案，雖然桃空職工也未接受，但長榮航空仍於今年6月開始實施。

部分區域航線的航班，偶因突發事件如天候、軍演、機場流量管制、機械故障等因素，導致工時超過12小時，但占比僅為所有航班一年總飛航班次的0.1%至0.3%，機率極低。雖然目前法院在個案上有判決認為類似突發狀況所致超時並未違反勞基法規定，長榮航空仍然積極思考如何杜絕單一航班超時的發生，因此針對幾條較易遇到突發事件的航班，視其個別狀況提供優化派遣方式，超時次數已經逐年降低，但桃空職工堅持只有在外站過夜為唯一解決方法。

航空產業的經營具有高度不確定性，日前國際航空運輸協會（IATA）已下修今年航空業的獲利展望，獲利幅度較6個月前驟降21%。長榮航空表示，公司在提升勞動條件的同時，必需要兼顧國際競爭力以及公司的永續經營，這樣內耗只會讓公司競爭力喪失殆盡；面臨桃空職工在罷工合法性容有爭議之際，就宣稱已經做好戰鬥的準備，長榮航空也再次重申，桃空職工若以罷工要脅公司放棄一視同仁、平等對待的原則，或是期待公司因罷工而屈服是絕對不可能的，長榮航空會捍衛旅客、股東、員工的權益，一旦發生罷工，會盡全力做好相關準備，將旅客的影響降到最低。

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