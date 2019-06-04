空服員今遊行 桃空職工幹部先站12小時象徵拒絕超時工作

2019-06-04 10:11

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園市空服員職業工會於今日下午1點30分發起「台灣工人拚民主、長榮空服爭尊嚴」遊行，桃空職工指出，今日凌晨4點起，工會幹部廖以勤、曲佳雲、黃君婷已站在遊行終點張榮發基金會，身後掛著「長榮賺飽、組員累倒」布條，手拿「北京打來回，工時10小時50分、東京打來回，工時11小時05分、金邊打來回，工時11小時25分」的牌子，要站在現場12小時，迎接下午4點將到來的遊行隊伍，象徵拒絕超時工作、改善過勞航班的罷工訴求。

曲佳雲表示，長榮航空近2年已有120航班被勞檢到超時，公司雖有被裁罰150萬元，但這金額對資本家來說不算什麼，也不會有何人受罰；這次舉例的東京、北京、金邊3航線，過程中只要稍有延誤，就會超過勞基法工時上限，但卻看不到公司有誠意來改善過勞航班。曲家雲強調，空服員在飛機上還要對面乘客、備餐，精神、情緒、勞動度都是遠超過站在這12小時。

對於目前罷工投票狀況，廖以勤表示，長榮分會已有逾3000人投票，華航分會也有近1000人投票，她對會員有信心，因為長榮在與工會20次團體協約會議、3次勞資調解會議、罷工投票後的2次協商會議，結果都是讓會員失望，公司未拿出有誠意方案，相信6月7日開票當天相信能順利取得罷工權。另外，她也喊話希望空服員今天不要因為下雨就不來遊行了，她們3人會在終點等著大家。

桃空職工8大訴求分別為提高會員日支費且禁搭便車、改善9大過勞航班、開放工會參與人評會、開放勞工參與公司治理、國定假日雙倍薪、各航班派遣外籍組員不得超過2名、理監事及會員代表有會務公假、變更勞動條件及工作規則要與工會協商。桃空職工表示，長榮空服員在105年華航空服員罷工後，終於成功突破長榮集團零工會的神話，今日下午遊行起點選在長榮國際股份有限公司前，因為這是107年抗議過勞航班千人靜坐、108年罷工投票的地方；下午出發前會打破「零工會」的冰雕，象徵打破長榮威權從打破零工會開始。

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