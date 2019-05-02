桃空職工5/13起罷工投票 長榮航空行文建請主管機關監督

2019-05-02 20:15

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園市空服員職業工會日前舉辦記者會，將從5月13日至6月6日啟動罷工投票，並設下雙重門檻，全體會員過半同意，且長榮空服員同意率達80％，才會發動罷工。長榮航空今天說，對於桃空職工籌措罷工行動深表遺憾，但為維護公司、全體員工、股東、旅客權益，已行文建請勞動部、交通部及桃園市勞動局，依法監督桃空職工對長榮航空進行的罷工投票，應符合相關法令規範，並具體說明罷工投票程序、技術及各項細節。

長榮航空說，絕對尊重民主投票機制，但是桃空職工對長榮航空進行的罷工投票，投票期間長達4週，如何確保投票程序秘密、公正、不受任何不當干涉，例如投開票所如何設置及管理？工作人員如何遴選？投票通知單與選票如何保管與分發？票匭夜間如何保管？圈票處私密性是否足夠？投票開始後是否應該停止宣傳活動？尤其這次罷工投票由桃空職工自辦選務，工會會務人員有無簽署保密協定？能否嚴守秘密、不擅自洩漏領票及未投票名冊，以免侵害會員不投票、不表態之自由等？長榮航空說，以上相關措施及規定，桃空職工應對外說明，相關主管機關也應負起監督之責，畢竟由嚴謹投開票規則所得到的投票結果，才能經得起社會大眾的檢視。

另外，長榮航空每年都有部分空服員離職，或轉至國內外其他航空公司任職，桃空職工如何確實掌握會員是否在職、及如何確認投票人資格；如何區分長榮及其他航空公司票匭？桃空職工實應交代清楚，以免有所爭議。

長榮航空認為，交通運輸業具有高度公益性質，與全民生活有重要關聯，若罷工投票規則及方式，有違反公平、公正疑慮，中央主管機關就應該秉持勞資爭議處理法第54條第1項，針對此次罷工投票另行訂定解釋性的行政規則，並確實監督工會遵行。最後，長榮航空也再度呼籲桃空職工能回到談判桌上理性協商。

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