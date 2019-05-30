桃空職工稱資方不願直播？ 長榮航反駁：是工會私設條件

2019-05-30 21:56

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園市空服員職業工會昨與長榮航空協商破局後，對於下次會議時間、是否開放直播一直未談妥，桃空職工聲稱，工會已表達願於6月10日當週召開下次協商會議，也願意開放直播，但長榮航空反而不願意與會，且要開多次會前會，才能決定會議形式及是否進入正式會議。長榮航空今表示，桃空職工私設3條件才願直播，且要在罷工投票開票後的協商才開放直播，公司認為桃空職工近期多項片面抹黑造謠已傷害雙方互信，呼籲將重心放在解決罷工爭議。

長榮航空表示，一直持續向桃空職工訴求重啟協商會議能夠直播及開放媒體旁聽，是因為桃空職工發起的罷工行動，將直接嚴重影響搭機旅客的行程，牽涉到公眾利益；為確保民眾知的權利，讓關心此次協商內容的媒體、社會大眾及空服員，能接收到最完整的資訊，才希望用公開透明的方式讓社會公評，也避免密室協商後勞資雙方各自表述、混淆視聽造成社會不安。

長榮航空表示，桃空職工於5月24日及昨日二次協商會議皆不願直播，卻在昨日協商會議前公開對媒體宣布，同意在罷工投票開票後的協商，才願意有條件開放直播，條件分別為第1，應由勞資雙方可接受的第三方人士主持，人選不限於官方；第2應開放專業意見進入協商；第3，未來協商應限定次數。

長榮航空認為，直播對社會大眾來說，是最能夠表達真實性和即時性的方式，不需要任何包裝、設任何限制，不單是長榮航空可在此直播平台上，將自己的論述說明清楚，桃空職工更能將為何要啟動罷工投票的原委及訴求和資方論述，是個能讓雙方完整陳述的最佳方法，也可以避免媒體在場外苦等，待閉門會議後才聽勞資開始各說各話的狀況。

另外，長榮航空昨日提出6月3日開第三次協商會議並且直播遭桃空職工拒絕，但其表示若在6月10日開票後，才可以有條件開放直播，導致最後無法達成共識。對於直播三條件，長榮表示，對第三方公正人及專業人士的認知，與桃空職工恐有落差，也可能會成為另一個爭議，更何況此次的勞資爭議，勞動部、交通部、桃園市勞動局均高度關注，也在雙方重啟協商後積極介入協調，除非桃空職工對於主管機關的公正性及專業性存有疑慮，才會提出不限於官方的條件。

長榮航空強調，在與桃空職工的團體協商會議、調解會議及重啟協商會議中，皆秉持協商誠意，針對其訴求提出具體對案，但反觀桃空職工在近2次的重啟協商會議中，一方面宣稱欲盡速解決爭議，一方面卻未就公司所提任一方案具體回應，桃空職工此種消極的協商態度卻要求限定協商次數，實讓人感到無奈與疑惑。

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