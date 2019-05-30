桃空職工6/4上街頭 長榮：不屈服不理性爭福利的手段

2019-05-30 10:28

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園市空服員職業工會昨（29）日與長榮航空進行第2次協商會議，針對8大訴求，雙方差距仍巨大且進度緩慢；桃空職工表示，現已有超過3000名長榮會員參與罷工投票，未來也有相當機率取得合法罷工權，後續將全力完成罷工投票程序，及6月4日「台灣工人爭民主、長榮空服爭尊嚴」大遊行，並於6月6日投票完畢後儘速完成開票作業。

桃空職工指出，中華航空105年空服員罷工後，3個月內就有超過2400位長榮空服員加入桃空職工，3年來走過了和公司核對名冊，證明有過半會員的組織實力；走過了50場勞教說明會，堅定禁搭便車的集體意志；走過大大小小的調解、勞檢、記者會、20次團體協約會議和3次調解。

桃空職工表示，長榮航空威權管理，都只會更堅定會員抗爭的決心，證明民主應該進入企業經營、讓管理階層能看見人的尊嚴。目前已規劃6月4日下午1點，將於民生東路長榮海運前，舉辦「台灣工人拚民主、長榮空服爭尊嚴」大遊行，一路走到凱達格蘭大後，再轉往張榮發基金會。

桃空職工表示，昨日協商對於提高本會會員日支費（禁搭便車）、改善9大過勞航班、開放工會參與人評會、開放勞工參與公司治理、國定假日雙倍薪等，勞資雙方差距仍然巨大，僅在會議結束前15分鐘，才提出台北－東京（BR198）航班，多增加1個月外站過夜方案。

長榮航空表示，昨日會議前仍訴求公開透明協商，提出直播與開放媒體旁聽建議，再次被桃空職工拒絕，長榮航空也予以尊重。會議中勞資雙方均有論述，雖勞動部、交通部、民航局、桃園市勞工局等官員，多次穿梭勞資雙方間溝通，希望拉近雙方共識，但直到會議結束，桃空職工仍未就公司所提任一方案具體回應，完全看不出桃空職工的協商誠意，也因此勞資雙方未達任何共識。

長榮航空指出，雙方於會中原約定6月3日進行第三次協商會議，然而因長榮航空再次表示罷工事關公眾利益，故強烈要求當日進行直播並邀請記者列席，但工會堅持只能罷工投票開票後，才願有條件開放直播，並設有諸多限制，雙方無法達成共識，擔任主席方的桃空職工也為此拒絕將今日會議做成會議記錄。

長榮航空強調，於前次會議中已對於工會提出增設勞工董事、調整日支費、疲勞航班改善、參與人評會機制等4項訴求提出對案，因此在今日會議中，長榮航空也要求桃空職工對於此4項對案表達意見，以利進行討論。昨日也針對國定假日雙倍薪、各航班派遣外籍組員不得超過2名、理監事及會員代表會務公假、變更勞動條件及工作規則，提出相關對案及論述，並請桃空職工提出意見。

長航表示，在公司可以正常營運，符合旅客、股東期待的原則下，照顧員工的初心不變，在營運獲利的情況下，提升員工薪資福利的原則不變。但是公司不可能、也絕對不會屈服於工會不理性爭取福利的手段，面對桃空職工可能發起的罷工行為，長榮航空一定會盡全力做好相關準備，一旦發生時將影響旅客的程度降到最低。

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