普悠瑪事故向日商究責遭拒 台鐵擬直接走法律程序求償

2019-06-01 12:27

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵普悠瑪號新馬事故後，發現普悠瑪ATP遠端監控系統線路未接上去、主風泵內空冷除濕機、油冷卻器遍布羽毛、雜草和泥土，濾心未曾更換過等情況。台鐵4月底發函給得標商日本住友商及日本車輛公司要究責；台鐵局機務處長宋鴻康表示，已收到日方回覆，他們認為沒有任何錯，主要還是台鐵局保養不確實；因此，6月4日將與律師開會討論，後續應該會直接走法律程序向日車求償。

台鐵局表示，日本車輛提供的維修、保養手冊，許多相同物品但用詞卻都不同，像是有主風泵、風泵，中空絲膜除濕器、中間冷卻器，濾清器、濾網等，很多其實都是指相同的東西，但在不同地方就會出現不同名詞，導致維修、保養，甚至是搶修時，每個人對手冊意思解讀起來都不同。

遠端監控未連線方面，製造商日本車輛公司已坦承有疏失，主風泵維修保養方面，台鐵局認為，原廠提供的維修、保養相關手冊用詞、敘述不明。另外，到目前為止主風泵仍有問題待解決，像是油水分離管線不良，常常要用人工來排水等。

宋鴻康表示，根據合約，普悠瑪列車若有通案性的問題，廠商有責任與義務延長保固，但最近請廠商協助，廠商都未理會。這次日商回函內容主要就是講述他們未有任何錯，並有意指都是台鐵維修保養不良，等於把過錯都推給台鐵，目前台鐵局仍有4.3億元保固保證金未給日商，下週二將與律師討論後續做法。

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