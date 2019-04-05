普悠瑪翻車 台鐵擬月底發文向日車及驗證單位究責求償

2019-04-05 11:17

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕普悠瑪號出軌逾5個月，台鐵事後調查發現，普悠瑪ATP遠端監控系統線路未接上去、主風泵內空冷除濕機、油冷卻器遍布羽毛、雜草和泥土，濾心未曾更換過等情況；遠端監控方面，製造商日本車輛公司已坦承有疏失，主風泵維修保養方面，台鐵局認為，原廠提供的維修、保養相關手冊用詞、敘述不明，第三方獨立認證時未能把關，目前已請律師著手擬文，預計4月底前會發文向日車及英國勞氏驗船協會究責，確定責任歸屬後就會求償。

台鐵局機務處長宋鴻康表示，日本車輛提供的維修、保養手冊，許多相同物品但用詞卻都不同，像是有主風泵、風泵，中空絲膜除濕器、中間冷卻器，濾清器、濾網等，很多其實都是指相同的東西，但在不同地方就會出現不同名詞，導致維修、保養，甚至是搶修時，每個人對手冊意思解讀起來都不同。

例如普悠瑪事故發生前，司機員、檢查員對話講到空氣壓縮機、主風泵，傳來傳去甚至變成冷氣機。另外，日車有些日常該維修項目沒有列入保養手冊當中，反而變成故障時教你如何處理等。

各手冊的內容，當初由英國勞氏驗船協會，負責進行IV&V第三方獨立查核認證皆未幫台鐵把關；且未製作驗收項目表供台鐵人員檢驗，像是當初ATP遠端監控系統，未與台鐵行車調度中心的無線電話系統連線，就沒有特別去檢查。

目前普悠瑪號還有3億元履約保證金扣在台鐵、英國勞氏則已結清。宋鴻康表示，現在正請律師擬文準備發文給日車及勞氏提出究責，看看兩公司對這些缺失的回應。若對方有承認缺失，就會再與交通部、律師共同討論，決定要求償多少金額；若不承認必要時會走上法律程序。

普悠瑪號主風泵在事故發生後20天，台鐵局已針對18組列車共72個主風泵，有發現冷卻器溫度偏高進行清洗工作，並完成9台有異常的主風泵更新，及更換8台異常的除濕機。

宋鴻康表示，這次清明連假前有再次進行清洗工作，至今都沒有再發生溫度過高、異常情況。另外，台鐵現規劃在4月下旬辦理主風泵分解跟組裝訓練，擬邀請多名立法委員、行政院總體檢小組委員一同參與。

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