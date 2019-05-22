普悠瑪究責 林佳龍：范植谷解除董事長職務、周永暉留任

2019-05-22 16:35

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵去年發生普悠瑪號新馬事故，交通部長林佳龍今年初上任後，針對相關人員疏失，再啟動事故責任調查並加重行政懲處，該案於上個月報行政院；當中前局長范植谷從1小過加重為記1大過2小過、周永暉從1小過加重為記2小過。

林佳龍今出席「2019航港新南向國際研討會」後接受媒體訪問，他表示這次行政調查已有釐清相關人員責任，現任中國驗船中心董事長的范植谷，交通部將解除他的職務，改由其他同仁來接任；前局長周永暉現擔任觀光局長一職，相對之下情節較不嚴重，目前尚未進行人事調整。

台鐵普悠瑪事故造成18人死亡、267人受傷，交通部啟動行政事故調查，包含3位前局長、出事司機員尤振仲、督導長官及第一線檢查員等，共33人受懲處。

范植谷任內進行普悠瑪號採購標案變更、交車驗收不確實等情事，但卻還能代表交通部擔任中國驗船中心董事長一職，交通部長林佳龍日前曾於立法院備詢時說這根本沒有是非；因此，對於加重相關人員懲處並報行政院後，交通部已著手準備解除范植谷董事長職務，不過目前行政院尚未核定交通部所報加重懲處案，對於何時撤換，林佳龍僅說「行政程序作業中」。

至於誰將接任中國驗船中心董事長一職，是否如外傳所言，擬找本月才剛退休的前航港局長謝謂君出任，林佳龍則未回答。

周永暉任內對16輛普悠瑪列車採購及驗收測試至營運階段，未能確實督導，導致安全防護關鍵功能不彰，影響行車安全；且任內未能建立完善人員管理、安全管理制度、單位橫向整合，相對之下周永暉情節較不嚴重，目前未要進行人事調整。

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