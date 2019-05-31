北捷哪條線「正妹多」？ 他神分析這2條：網友全跪了

2019-05-31 23:04

〔即時新聞／綜合報導〕每當上班上課通勤尖峰時段，擠滿人的捷運總是讓人厭煩，但有正妹可以欣賞也是一種好處。對此，一名從南部北上的網友就分析，「文湖線」與「淡水信義線」是他認為正妹最多的捷運路線，精闢的分析也讓網友全跪了。

昨（30日）有鄉民在PTT八卦板詢問「早上捷運哪線多正妹？」並表示「今天早上沒什麼事，想說來去體驗一下上班時候的捷運，小弟很少坐上班時候的捷運，不知道哪條路線的正妹最多呢？」

對此，一名自稱從南部北上的網友在「ck101論壇」發表他的看法，指出「做為一個都市當中妥善利用大眾運輸工具的無聊人士，搭捷運...必定要選文湖線跟淡水信義線！」該網友表示，他會選擇「文湖線」的原因，是因為文湖線通勤時間會有大量OL（office lady）出沒，尤其是「黑絲襪窄裙」系列，「其原因是由於文湖線經過由大安到南京復興這三站組成的辦公大樓聚集地，所以沿途會像磁鐵一樣聚集OL」。

「接下來還有劍南路百貨商圈與內湖科學園區兩站組成的『Love love小鹿亂撞彎』。」該網友說，這兩站將會是文湖線的精華，聚集著櫃姐還有電子廠業務小姐。

至於「淡水信義線」，該網友指出，這一條路線會有大量學生妹出沒，從匯集聖約翰大學、淡江大學、真理大學的淡水站開始，一直到文化大學與銘傳大學的士林、劍潭2站，且這2站還會有很多青春滿點的日韓遊客上車。

「如果你是老司機等級，又不想到處趴趴走，建議到中山或大安站做定點觀賞即可。」該網友分析，「淡水信義線」上的轉乘點「中山站」轉車到南京復興比較近，且也能吸收松山新店線與北車的人潮，等於是正妹保證區。

至於「大安站」則匯集著逛街人潮與轉車的OL，從早上通勤時間到深夜商圈打烊都會充斥正妹乘客，該網友大讚「等於是精華中的精華」。

文章曝光後引發網友熱議，紛紛大讚「我給你跪！我服了...」、「真是專業的方析，有空來去逛逛，吸點新鮮的朝氣」、「絕對專業的報導」、「分析的很透徹很仔細 看來要多利用那段時間和那幾條重點路線去看妹了」。

也有人認為，「這樣分析覺得有小錯誤啦，應該不是大安站，應該是台北101站，最多辣妹上下車的地方」、「邏輯很清晰 不過感覺每條都很多正妹耶」。

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