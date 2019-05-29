神奈川隨機殺人事件駭人 專家：學童自保有4招

2019-05-29 21:33

〔記者林惠琴／台北報導〕日本神奈川縣昨日驚傳一起隨機殺人事件、襲擊學童，專家提醒，面對無法預期的突發性意外，家長可能無法陪伴在孩子身邊，但可以教育孩子如何自我保護，建議把握4項原則，降低意外事件發生。

中華民國職能治療師公會全聯會理事長、衛福部八里療養院職能治療科主任張自強表示，首先是提醒拒絕陌生人搭訕，若有陌生人問路或求助時，可請孩子找大人幫忙或就近尋求商店協助；當發現被陌生人跟蹤時，則可立即跑到鄰近店家尋求協助，並等到安全時再離開。

其次是上下學盡量結伴同行，並避免太早到校、太晚離校，若是家長接送，也要叮嚀孩子過馬路時注意來車，配合學校老師或導護志工，且不要邊走路邊聽音樂或看手機，以免因為不專心而發生意外事件。此外，若在校園中遇到可疑人士時，要盡快告訴老師。

再來是參加朋友聚會時，一定要請孩子告知出去與回來的時間，以及聚會地點、朋友的名字，若因故無法準時回來時，也必須及早告知家人，並且提醒不要接受不認識朋友的飲料，尤其是非包裝的飲料。

最後是萬一遇到意外時，不要慌張，可於第一時間報警或請旁人協助報警並通知家人，且可就近尋求大人協助，以免為救人反而身陷困難，同時盡量在現場安全無虞的情況下維持現場或拍照，以利後續責任釐清。

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