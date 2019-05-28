小學生等校車遇隨機殺人 男子瘋狂大喊「我要殺了你」

2019-05-28 14:12

〔即時新聞／綜合報導〕日本神奈川縣川崎市在今天上午發生隨機殺人案件，兇嫌在小學生每天等校車的地點犯案，手執雙刀揮舞亂砍，至少有18人被砍傷，包括16名小學生，其中12歲六年級女童和39歲的男子死亡，隨後兇嫌刎頸自殺，不久後死亡，犯案動機警方仍在調查。

綜合媒體報導，事發地點位於川崎市多摩區登戶新町的住宅區，距離JR和小田急線的登戶站約250公尺，當地時間早上7時46分左右，兇嫌在登戶第一公園附近砍傷多人。證當時正在公園休息的50多歲男性上班族表示，公園上午就發出淒慘叫聲，周圍傳來小孩子「好可怕」的尖叫聲，之後聽到男子大喊「我要殺了你」，當時已經有數人倒地。

同為目擊者的Cari​​tas小學校車司機指出，當時他在校車後車地點停下來時，看到一名男子手持雙刀在便利商店外面走著，然後向候車的小學生襲擊。校車司機見狀怒喊，「你在幹什麼」，兇嫌隨即退後數十公尺，舉刀刎頸自盡。

報導提到，警方在現場發現2把菜刀，兇嫌是住在川崎市的51歲男性。遇害的12歲女姓死者身上有一處被刺，在今天上午10時27分不治身亡；另一名39歲男性死者背部被刺，上午11時25分不治身亡，他為當時在現場的女童家長。

據當地民眾說法，登戶第一公園為孩子們經常玩耍的地方，也是私立Cari​​tas小學校車的等候點，沒想到在這個平靜的地區會發生如此震驚的事。

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