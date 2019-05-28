日神奈川爆隨機砍殺小學生案 學者：無法完全阻止

2019-05-28 21:37

〔即時新聞／綜合報導〕日本神奈川縣川崎市今早發生隨機殺人事件，一個男子雙手持刀砍人，總共有19人被砍傷，其中2人死亡。行兇男子犯案後持刀砍向自己脖子，送醫後不治。

綜合外媒報導，事發地點位在小田急線登戸站附近的登戸第一公園。日本時間上午7點45分（台灣時間6點45分），兇嫌先在附近的超商刺傷幾名路人，接著走向公園等校車的學童隊伍，突然持刀襲擊。校車司機試圖阻止兇嫌，下車大聲喝止：「你在幹什麼！」只見兇嫌往後退幾步，突然拿刀刺進自己頸部，當場倒地，送醫後不治。

19名傷者中，有17名都是附近一所私立天主教小學的學生。事件發生後，小學緊急傳簡訊通知所有家長今天停課一天，要求家長們「親自」到學校來接小孩回家。

一個1年級的女兒的父親說，雖然看到女兒後安下心來，但真的很震驚。他也心有餘悸地表示，如果女兒再晚點出門搭車的話，說不定就會成為被害者。

日本的治安良好，暴力犯罪相對罕見，但偶爾仍會發生重大的隨機殺人事件。根據日本警視廳的統計資料，2017年日本各類犯罪案件總數是91萬5042件，其中報案受理的殺人案為920件，殺人、縱火、強暴等重大犯罪案件也只有4840件。然而自1999年起，日本已經發生過7次重大隨機殺人事件。

2001年大阪一所小學也發生過隨機殺人事件，自此以後，日本的學校就加強了安全措施。一些教室都裝設了攝影機，許多學校會鎖住大門，家長和志工也都在學校附近的上學路線做導護。但一名教育部高官指出：「即使我們徹底實施所有計畫，也難以完全阻止犯罪的發生。」

大阪教育大學教育學系副教授小崎恭弘說，雖然不確定此次隨機殺人案是否刻意針對孩童，但孩童在社會上屬於脆弱且判斷力不足的族群，在這種危險狀況中，要孩童自己保護自己，是不可能的事。

日本SECOM保全公司研究所的研究員舟生岳夫表示，對於「危險」的敏感度，每個人都不同，所以要防範類似事件非常困難。家長必須要有孩童周邊「並非絕對安全」這樣的認知，針對孩童路上可能碰見的危險，教導他們保護自己的具體方法。

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