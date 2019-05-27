滿州陸蟹棲地遭黃土掩蓋 下午緊急恢復原狀

2019-05-27 20:05

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕滿州港口村為了避免民眾參訪陸蟹時踩踏，上月開始進行木棧道工程棧道，沒想到這幾天出現大堆黃土掩蓋陸蟹棲地，讓居民及保育人士火大PO網，滿州鄉公所調查後，強調工程5月3日就停工，這些黃土是附近工地暫放，將究責並要求對方恢復原狀。

陸蟹洞穴遭黃土掩埋的狀況被居民發現後，施工單位下午緊急動用機具將黃土運走恢復原狀，滿州鄉公所也要求包商依5月3日約定停工，6月3日將邀集當地居民及各單位研究最適合當地的施工方式。

「黃土填進去，生物進不來，陸蟹慘慘慘！」陸蟹專家李政璋批評，木棧道工程為了降低干擾陸蟹利益良善，但先是工法錯誤將周邊土地夯實，造成生物相大減，有堆置大量黃土將積水窪地、洞穴、軟泥都填滿，至少蓋掉近50個陸蟹洞穴，實在有點離譜。

滿州鄉公所秘書張成森解釋，木棧道工程因為廠商施作不良，與地面高低差超過100公分，明顯違反契約規範的75公分，未來可能造成遊客跌傷意外，早在5月3日就要求廠商暫時停工，這堆黃土是附近私人土地包商未告知情況下暫時堆置，木棧道工程將尋求最適合陸蟹生存及社區生態旅遊平衡下施工。

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