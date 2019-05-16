墾丁「陸蟹長城」喊停 墾管處：許多事無法人定勝天！

2019-05-16 23:24

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕每年農曆6至10月的墾丁陸蟹繁殖高峰，墾管處及公路總局除了「護蟹過馬路」行動近年在學者建議下採用帆布「陸蟹長城」，引導陸蟹由涵道通過，卻發現陸蟹不如想像中受控制，常來不及到海邊就急產，今年暫時回歸人力護蟹，並研究封路時段增減，希望保護這些日益減少的陸蟹媽媽。

清大教授曾晴賢前年在恆春半島港口村及香蕉灣路段，規劃數公里帆布「綠色高牆」，引導陸蟹進入廊道（涵洞）過馬路，搭配「繩梯」概念防路殺（汽機車輾斃），香蕉灣地區毛足圓軸蟹路殺率，從104年8月香蕉灣10%及106年7.57%，107年設計擋牆導引陸蟹至廊道後，路殺率曾大幅下降至1.22%，道路上幾乎看不到「路殺蟹餅」。

不過，根據墾管處保育人員及護蟹志工觀察，這種方式的「路殺」降低率並不真實，因為發現許多陸蟹被帆布阻隔後，雖然不會隨意越過，陸蟹獨特導航機制無法順利被引導，形成「迷航」狀態，沿著帆布到處遊走，部分進入涵洞的陸蟹媽媽，甚至因為時間因素，被迫抱卵釋幼在溝渠形同死胎。

「無法人定勝天，只能先暫停帆布長城計畫。」墾管處表示，陸蟹媽媽下海抱卵釋幼是主要目的，帆布引導陸蟹難以達成，加上相關研究統計數據不足，只能暫停「陸蟹長城」，今年採取大量護蟹志工，用人力協助陸蟹媽媽過馬路。

對於墾管處的決定，打造「陸蟹長城」的清大教授曾晴賢表示，「有種倒退十年的感覺！」他感嘆，其實防「路殺」基本保護原則不變，只要一些細部地方做更細膩的措施，讓生態廊道更暢通就可以了，但保育工作自助人助，願意幫可以接受幫忙的地方做有意義工作，只能說緣起緣滅，隨緣就好。

年度「護蟹過馬路」行動，今年仍選在農曆6至9月的月圓日前後，針對香蕉灣、砂島路段護蟹交通管制，過去「封路十分鐘、開放十分鐘」政策，則有保育人士建議適度延長封路時間，並協調警方介入取締周邊超速、酒駕等違規，墾管處正蒐集各方意見，希望達到「零路殺」的目標。

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