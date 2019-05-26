日人挑戰「珍珠軍艦壽司」 網笑：向台灣宣戰？

2019-05-26 00:40

〔即時新聞／綜合報導〕台灣珍珠奶茶享譽國外，更有不少品牌飲料店進軍日本，有日本人嘗試做出「珍珠軍艦壽司」，逗趣的實驗也令網友笑稱「我可以把這個視為日本跟台灣宣戰了嗎？」

一家專門蒐羅新奇有趣話題的日本媒體《Rocket News 24》，其招牌記者佐藤英典日前針對日本在地掀起的珍奶熱潮進行挑戰，好奇珍珠軍艦壽司的口感如何？便實地進行實驗。

佐藤英典表示，身為一位過去從未捏過壽司的男人，只好租了一套日本壽司服，讓自己看起來像是名「匠人」，再到便利商店買現成的米飯，經過微波後，把飯淋上醋拌成壽司醋飯，然後包上海苔作好基底。他接著拿著只剩下珍珠的飲料杯，將珍珠緩緩倒入軍艦壽司上，就完成了。

試吃時，佐藤英典表示海苔的酥脆、珍珠的Q彈和黏稠的米綜合在一起，口感相當混亂；從奶茶舀出的珍珠還帶有甜味，跟壽司的醋飯完全不搭。他再次強調，有彈性的珍珠和米「完全不容」的口感令他印象深刻。

有台灣網友將其轉發至社群上，引起不少人笑稱「跟鳳梨披薩一樣是邪教」、「義大利人的感受」、「不！不對！」、「雖然我喜歡海苔，但也不會這樣吃ㄚ」、「突然可以理解鳳梨」、「這是十分嚴重的挑釁，我們會當作開戰的宣言，無庸置疑我國將誓死對抗，直到消滅珍珠奶茶壽司為止！」等。

台灣珍珠奶茶享譽國外，更有不少品牌飲料店進軍日本，有日本人嘗試做出「珍珠軍艦壽司」，逗趣的實驗也令網友笑稱「我可以把這個視為日本跟台灣宣戰了嗎？」（圖擷取自《Rocket News 24》）

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