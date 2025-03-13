週五慎防雷雨！北東留意局部較大雨勢

週五受鋒面影響，各地天氣仍不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨。（資料照）

2025/03/13 21:45

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週五（14日）仍受鋒面影響，各地天氣不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨發生；氣溫方面，北部及東半部高溫約24到27度，中南部可達30度左右。

中央氣象署預報，週五台灣北部、東北部、東部地區及馬祖有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生機率，其他地區及澎湖、金門有局部短暫陣雨或雷雨，中南部則會出現一些降雨空檔；台中以北地區易有低雲或局部霧影響能見度，行車用路注意安全，留意航班資訊。

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溫度方面，週五大致比今天稍降，預測低溫中部以北及東北部17到20度，其他地區21到23度；高溫在北部及東半部是24到27度，中南部可達30度左右；到於離島澎湖全天19到25度，金門16到22度，馬祖12到15度。

天氣風險公司指出，這波鋒面會影響到週日，下週一冷空氣南下，才會轉為乾冷。強冷空氣週日就會明顯影響台灣，下週一、二最冷，南部也有感，溫差劇烈。

紫外線指數部分，週五台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、澎湖縣為「高量級」；其餘縣市均為「中量級」。

空氣品質方面，週五環境風場為東北風，迎風面擴散條件普通，中南部污染物稍易累積；台中以北地區易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

週四北部及東半部高溫約24到27度，中南部可達30度左右。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、澎湖縣為「高量級」；其餘縣市均為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週五宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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