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    嘉市建國二村停車場3月底陸續退場 月租車位供不應求惹民怨

    嘉義市民國路因應市地重劃施工，3月底將分批退場。（記者王善嬿攝）

    嘉義市民國路因應市地重劃施工，3月底將分批退場。（記者王善嬿攝）

    2025/03/13 21:24

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市政府代管國防部舊空軍眷村「建國二村、復興新村」，採市地重劃方式開發，基礎建設工程預計今年5月完工，因應施工進度，民國路、公明路等處停車場3月底分批退場，通知月租戶移車至鄰近棒球場停車，然而有民眾投訴，棒球場月租車位供不應求，且月租倍增、每天計價停車更是負擔沉重，建議市府協調停車場業者，增加棒球場月租車位，提供完善配套措施。

    投訴民眾說，原本在民國路停車場以月租方式租賃車位，每月600元，日前接獲公告通知，配合市地重劃施工不再提供月租車位，鄰近的棒球場雖有停車位，然而轎車每月收1200元，較之前增加近1倍，還供不應求，要排隊候補。

    附近店家劉慶宗說，民國路停車場無法月租停車，只能以日計算停車，每天上限180元停車費，租車負擔沉重，希望市府與停車場廠商協調，在不影響市地重劃施工及開發進度下，仍讓車主月租停車位，並增加棒球場月租車位，尤其假日遊客停車量大，也能避免衍生假日交通問題。

    市府交通處長許啟明說，建國二村大地主為國防部，因閒置多年，市府向國防部爭取代管、開闢停車場活化，近日因應市府工務處市地重劃施工進度，3月底至4月讓委外營運的停車場分批退場，已提前通知月租車主移往他處停車。

    許啟明說，因應建國二村停車場退場，市府除新生路、大雅路新劃設共200餘格停車格，未來建國二村市地重劃土地配售完成，交通處與文化局將開闢2場停車場，預計可提供100餘格停車位，並將與體育場協調，增加棒球場的月租停車席位。

    嘉義市體育場長張家羽說，棒球場停車場使用率平日小型車有2至3成，月租車位150格，最多可達283輛，小型車月租費用1200元，季繳3300元，將與業者協調後續加開月租車位。

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