中捷藍線今年動工 規劃五權西路、向上路及中清路作替代道分流

台中捷運藍線今年動工，預計10年後通車。（圖：市府提供）

2025/03/13 21:50

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕宣誓捷運藍線今年動工，因路線與台中市最主要交通動脈台灣大道重疊，藍綠議員關切恐進入交通黑暗期，其中交通局規劃以五權西路、向上路及中清路作為替代道路，遭質疑3道路尖峰時刻已常壅塞，恐雪上加霜；交通局指出，另包括市政路開通後及台74線均是規劃分流路線；捷工局另指出，採分段施工，將交通影響範圍降到最低。

台中捷運工程局規劃捷運藍線預計6月底前能先就機電及龍井機廠先動工，10年後通車，各界關切藍線路線與台灣大道高度重疊，未來開工後，恐讓台中交通陷入黑暗期，目前交通局提出，包括以五權西路、向上路及中清路作為替代道路，分流原台灣大道車流。

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民進黨議員施志昌指出，交通局所提的3大替代道路逢尖峰時刻已經常嚴重壅塞。尤其向上路與五權西路跨越筏子溪時，均陷交通瓶頸，五權西路與中清路更有國道一號交會的車潮影響，時常發生回堵現象，被列作替代道路，恐怕只會變成「大型停車場」，無法有效紓解車流。

國民黨議員黃馨慧也說，包括工業區、環中路、河南路、文心路、忠明路等路段，現在逢上下班時間已是易雍塞路段，未來配合藍線動工，台灣大道車流恐無路紓緩，已可預見藍線動工後交通黑暗期恐是「魔王級」。

民進黨市議員楊典忠另指出，300號到310號公車因是海線到市區重要交通工具，即使是雙節巴士也幾乎都班班客滿，不少地方人士關切中捷藍線工程施工期間，公車專用道會不會取消，公車班次是否受影響，也不見市府詳細說明。

交通局長葉昭甫說，除五權西路、向上路及中清路未來會作替代道路外，相關延伸道路也會一併列入，另市政路預計2026年底全線完工，加上台74線等也會是替代道路選項；另公車用道不會取消，未來會視施工進度調整公車站點。

捷工局指出，捷運藍線施工期間，台灣大道是根據施工需求進行車道調撥、公車調度，並規劃適當的替代道路；另台灣大道六段至臨港路段將採高架施工，會在中央分隔島設置墩柱，有效減少對現有道路車流的影響；遊園北路至新建國市場區間則為地下施工，其中隧道部分採潛盾工法，避免對地面交通造成影響，以最大程度降低施工期間對交通的衝擊。

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