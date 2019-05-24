台日攜手拚觀光 「富山宣言」2020年互訪目標人次800萬

2019-05-24 23:20

〔駐日特派員林翠儀／東京24日報導〕台日旅遊業的年度盛事「台日觀光高峰會」今年在日本富山縣開幕。24日登場的觀光論壇由雙方業者討論如何拉近互訪旅客人數懸殊落差問題，會後共同發表「富山宣言」，設定2020台日互訪旅客達800萬人次的目標，雙方也相約明年在主辦城市桃園見面。

「台日觀光高峰會」從2007年開始由台日兩國輪流舉辦，今年進入第12屆，本屆峰會議長、日本觀光振興協會會長山西健一郎致詞表示，2007年首次舉辦峰會時雙向互訪旅客僅255萬人次，10多年來台日觀光交流人數大幅增加，2018年訪日台灣旅客為475萬7千人次，訪台日本旅客人數為196萬9千人次，合計672萬6千人次，創下歷史新高，可說是高峰論壇的一大成果。

台方率團與會的台灣觀光協會會長葉菊蘭也表示，2017年時設定了2020年雙方互訪700萬人次的目標，去年台日互訪人次已將近680萬人次，相信今年能超越預期，但她仍希望雙方再接再厲縮小觀光交流逆差。

她表示，台灣人口有20%到過日本，但日本只有1%到過台灣，在這個非常不平衡的情況下，看到日方各地知事的努力和各議會的支持配合，相對的她也希望台灣各個地方政府和議會首長互相配來到日本來介紹台灣的美好，介紹各城市特色，除了達到量，還有提升質。

今年的「富山宣言」繼續加碼，將2020年互訪人次目標提高到800萬人。葉菊蘭在會後接受訪問時表示，在互訪的方向和策略上，除了提高交通運能之外，也將透過地方創生等議題的旅遊設計朝800萬人次的目標努力。

交通部觀光局長周永暉表示，這次峰會特別強調台灣大型活動、在地化區域化旅遊和體育交流，尤其希望以區域旅遊方式來吸引日本朋友到台灣。他也宣布觀光局將從7月1日起到年底，將推出「青春・若旅！台湾へGO!」專案，以吸引日本年輕朋友到台灣旅遊。

包括補助2000名今年度正好年滿20歲、首次辦理護照，且購買訪台遊程者的年輕人可折價日幣8000圓。今年6月至9月底到台灣參加寶島仲夏節活動，年滿20歲以上日本在學學生，只要憑學生證及護照，即贈送國際學生TR-PASS 5日劵，共2000個名額。台北捷運與桃園捷運也表示，將配合觀光局的優惠方案，共同加碼提供2000份套票優惠。

今年的論壇台方有台北市、桃園市、南投縣及國內旅行業者、航空公司等共81名代表參與，日方則有觀光廳顧問本保芳明、日本觀光振興協會會長山西健一郎、日本旅行業協會會長田川博己、富山縣知事石井隆一暨旅行社、航空公司，雙方近約200名參加，列席的駐日代表謝長廷表示，期待雙方交流深化，大家辛苦了。

今年會中決定下屆論壇由桃園市主辦，桃園市長鄭文燦透過預錄的影片介紹桃園市的好山好水與美食等。副市長李憲明到場歡迎台日旅遊業者明年桃園見。

除了舉辦觀光論壇增進台日旅遊政策推動者的交流之外，台日地方政府和團體也展現出活躍的交流熱情，澎湖縣的菊島澎湖跨海馬拉松在今年會外與富山馬拉松簽定友好合作協定，台北市士林區也和富山縣射水市草簽了友好交流合作備忘錄。

駐日副代表蔡明耀表示，士林區與射水市結緣於2005年，從射水的平原農田改良場與台北七星農田水利會開始交流，去年4月，射水市新任市長夏野元志訪問士林，提議簽署交流合作，今天是草簽，預定7月在台北正式簽署。士林區和射水市都是文化都市。士林區有很多名門大學，射水市也有。希望將來不管在學生的交流或文化的交流，或者是農業的交流，都能夠讓兩地的發展欣欣向榮，創造雙贏的關係。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法