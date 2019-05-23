台日觀光峰會明登場 富山縣路面電車彩繪台灣美景

2019-05-23 23:18

〔駐日特派員林翠儀／富山23日報導〕台日年度觀光盛事「台日觀光高峰會」24日將在富山縣舉行。駐日代表謝長廷和交通部觀光局局長周永暉、台灣觀光協會會長葉菊蘭等人，23日於開幕前夕在東道主富山縣知事石井隆一陪同下，一起為富山縣路面電車改裝的「台灣觀光彩繪列車」主持啟用儀式，並搭乘列車遊覽市區。

台灣觀光彩繪列車是由富山縣政府與交通部觀光局共同策畫，車廂外繪有「世界遺產級」台灣30美景，車廂內則掛有台灣各縣市代表名勝，車廂電視廣告還輪番播出包括台灣芒果冰等小吃美食。

石井隆一致詞時表示，7年前台灣與富山航班只有華航一週2班，去年起變成一週4班，一年有5萬3千人利用這條航線，為了平衡台日旅客互訪人數的落差，石井也得意地表示，去年他們很努力送了1萬3千多人去台灣。希望未來台日除了觀光還能發展如商務、技術、經濟的交流，也希望藉由民間力量能夠促進更多台日旅客互訪。

周永暉致詞時也表示，很高興在富山車站舉辦寫真展和彩繪列車，也充滿期待來跟大家分享台灣。

富山縣政府晚間設置歡迎晚宴，為遠道而來的台灣來賓接風，葉菊蘭在晚宴後接受部分媒體採訪表示，這場台日觀光論壇就是要討論台日觀光逆差的情形，台灣方面希望日本送更多觀光客到台灣，希望透過論壇，進行意見交換，思考如何昇華、擴大交流，把遊客量化。

葉菊蘭表示，像是富山這次推出彩繪路面電車可宣傳台灣觀光，台灣山的漂亮、人的美好以及食物的好吃，很多日本人知道，但要讓日本人更深入了解台灣，所以二線城市推廣台灣是很重要的。

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